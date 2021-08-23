1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Устричные плантации в Стоне и ботанический сад Трстено
Посетите уникальный ботанический сад Трстено и узнайте о выращивании устриц в Стоне. Насладитесь историей и природой Дубровника
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи: фольклор и дегустации
Деревня Чилипи, расположенная рядом с аэропортом Дубровника, предлагает уникальные экскурсии с фольклорными выступлениями, дегустацией напитков и ярмаркой
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Откройте для себя Мостар, неофициальную столицу южной Боснии и Герцеговины. Восхититесь его культурным разнообразием и историческими памятниками
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Требинье из Дубровника: православные храмы, монастырь Твердош и местный рынок
Требинье - живописный сербский город в 30 км от Дубровника. Откройте для себя его богатую историю, культуру и религиозные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город Сплит - столица Средней Далмации
Увлекательная экскурсия по Сплиту: Дворец Диоклетиана, старый город и шопинг. Погружение в атмосферу древнего Рима и современного шопинга
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€480 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Путешествие на остров Корчула из Дубровника включает поездку по полуострову Пелешас и паромную переправу. Узнайте больше о Марко Поло и истории острова
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Путешествие из Дубровника в Национальный парк Крка подарит вам незабываемые впечатления от водопадов, природы и уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€660 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногория - жемчужина Адриатики: экскурсия из Дубровника
Уникальная экскурсия по Черногории из Дубровника. Откройте для себя Котор, Будву и Пераст, насладитесь живописными видами и историческими местами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Плитвицкие озёра - уникальный Национальный парк Хорватии с одиннадцатью озёрами и водопадами. Прогулка вдоль озёр оставит незабываемые впечатления и фотографии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€780 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndey23 августа 2021Разнообразная, насыщенная, очень интересная и познавательная программа. Много ярких впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2024
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