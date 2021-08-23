1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнайте историю Дубровника на индивидуальной обзорной экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия по Дубровнику: погрузитесь в историю города, узнайте о его достопримечательностях и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Устричные плантации в Стоне и ботанический сад Трстено
Посетите уникальный ботанический сад Трстено и узнайте о выращивании устриц в Стоне. Насладитесь историей и природой Дубровника
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи: фольклор и дегустации
Деревня Чилипи, расположенная рядом с аэропортом Дубровника, предлагает уникальные экскурсии с фольклорными выступлениями, дегустацией напитков и ярмаркой
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Откройте для себя Мостар, неофициальную столицу южной Боснии и Герцеговины. Восхититесь его культурным разнообразием и историческими памятниками
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Требинье из Дубровника: православные храмы, монастырь Твердош и местный рынок
Требинье - живописный сербский город в 30 км от Дубровника. Откройте для себя его богатую историю, культуру и религиозные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Город Сплит - столица Средней Далмации
Увлекательная экскурсия по Сплиту: Дворец Диоклетиана, старый город и шопинг. Погружение в атмосферу древнего Рима и современного шопинга
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€480 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Путешествие на остров Корчула из Дубровника включает поездку по полуострову Пелешас и паромную переправу. Узнайте больше о Марко Поло и истории острова
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Путешествие из Дубровника в Национальный парк Крка подарит вам незабываемые впечатления от водопадов, природы и уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€660 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Черногория - жемчужина Адриатики: экскурсия из Дубровника
Уникальная экскурсия по Черногории из Дубровника. Откройте для себя Котор, Будву и Пераст, насладитесь живописными видами и историческими местами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Плитвицкие озёра - уникальный Национальный парк Хорватии с одиннадцатью озёрами и водопадами. Прогулка вдоль озёр оставит незабываемые впечатления и фотографии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€780 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndey23 августа 2021Разнообразная, насыщенная, очень интересная и познавательная программа. Много ярких впечатлений.
- ННаталья29 июля 2019Чудесно! Не смотря на погоду.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в августе 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 95 до 780. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубровнике (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 2 ⭐ отзыва, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь