2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по историческому Дубровнику: Старый город и съемочные локации
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
Расписание: ежедневно в 15:15
6 авг в 15:15
7 авг в 15:15
€25 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
7 авг в 15:30
8 авг в 09:30
€100 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Завтра в 10:00
6 авг в 08:30
€139 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
Завтра в 13:00
6 авг в 08:00
€133 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 августа 2024Спасибо!
- ККатя28 июля 2024Мы получили наслаждение во время прогулки по Дубровнику, узнали интересные о городе. Наталья дала нам несколько рекомендаций и советов как сделать наше пребывание в городе еще более интересным и запоминающимся.
- TTatiana13 июля 2024Наталья-чудесный. Гид и приятный человек. Спасибо от души!
- ЛЛюба3 июля 2024Очень рады что наше путешествие по Хорватии началось с отличной экскурсии по Дубровнику. Наталья любит и знает свой город и умеет его показать интересно и живо. Рекомендуем!
- ААлександр26 июня 2024Наталья очень приятный человек очень профессиональный и знающий свою работу экскурсовод Нам было очень приятно знакомству и общению с ней Будем рекомендовать всем обязательно Спасибо
- ННаталья24 июня 2024Наталья очень приятный гид, кроме непосредственно экскурсии помогла с выбором ресторана на вечер, пляжа на завтра, городского автобуса до экскурсии и найти лояльный банкомат)) вот это я понимаю - клиентоориентированность и гостеприимство! Наталья, спасибо за помощь
- SSvetlana13 июня 2024Наталья прекрасно владеет материалом и доносит его до нас, туристов. С нами были наши 2 детей (7 и 11 лет), а также дедушка, все с легкостью и интересом прошли экскурсию. Советую. Все четко, вовремя и без лишней воды.
- ООльга12 июня 2024Это наше первое путешествие в Дубровник. Елена очень хороший гид, интересный рассказчик. Узнали много нового интересного. Всегда приятно общаться с человеком, который любит свой город. Рекомендуем эту экскурсию всем путешественникам, которые приезжают а Хорватию.
- ААся10 июня 2024Волшебная экскурсия Волшебная Елена и изумительный Дубровник. Сделайте себе подарок и посетите этот замечательный город.
- ННаталья2 августа 2023Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию! Было очень интересно, познавательно, Елена - замечательный рассказчик, действительно любящий свой город. Обязательно посоветуем нашим друзьям, когда они посетят Дубровник!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Все»
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