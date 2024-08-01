А Анна Дубровник как на ладони Спасибо!

К Катя Ежедневная прогулка по Дубровнику Мы получили наслаждение во время прогулки по Дубровнику, узнали интересные о городе. Наталья дала нам несколько рекомендаций и советов как сделать наше пребывание в городе еще более интересным и запоминающимся.

T Tatiana Дубровник как на ладони Наталья-чудесный. Гид и приятный человек. Спасибо от души!

Л Люба Ежедневная прогулка по Дубровнику Очень рады что наше путешествие по Хорватии началось с отличной экскурсии по Дубровнику. Наталья любит и знает свой город и умеет его показать интересно и живо. Рекомендуем!

А Александр О Дубровнике с любовью Наталья очень приятный человек очень профессиональный и знающий свою работу экскурсовод Нам было очень приятно знакомству и общению с ней Будем рекомендовать всем обязательно Спасибо

Н Наталья Дубровник как на ладони Наталья очень приятный гид, кроме непосредственно экскурсии помогла с выбором ресторана на вечер, пляжа на завтра, городского автобуса до экскурсии и найти лояльный банкомат)) вот это я понимаю - клиентоориентированность и гостеприимство! Наталья, спасибо за помощь

S Svetlana Ежедневная прогулка по Дубровнику Наталья прекрасно владеет материалом и доносит его до нас, туристов. С нами были наши 2 детей (7 и 11 лет), а также дедушка, все с легкостью и интересом прошли экскурсию. Советую. Все четко, вовремя и без лишней воды.

О Ольга О Дубровнике с любовью Это наше первое путешествие в Дубровник. Елена очень хороший гид, интересный рассказчик. Узнали много нового интересного. Всегда приятно общаться с человеком, который любит свой город. Рекомендуем эту экскурсию всем путешественникам, которые приезжают а Хорватию.

А Ася О Дубровнике с любовью Волшебная экскурсия Волшебная Елена и изумительный Дубровник. Сделайте себе подарок и посетите этот замечательный город.