75 отзывов оставили туристы

Город Дубровник-«жемчужина Адриатики» это не только узенькие улочки, церкви и дворцы, это ещё и мощные городские стены! Северная сторона городских стен самая высокая, самая широкая и самая мощная!
Жители города очень гордятся своим городом и восхищаются городскими стенами. Эта экскурсия ⛳ будет интересна всем, кто хочет увидеть мощные крепостные стены, чей неприступный вид сеял страх у врагов средневекового города, а сегодня любимая панорама всех туристов.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
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Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 500 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья
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