75 отзывов оставили туристы

Город Дубровник-«жемчужина Адриатики» это не только узенькие улочки, церкви и дворцы, это ещё и мощные городские стены! Северная сторона городских стен самая высокая, самая широкая и самая мощная!

Жители города очень гордятся своим городом и восхищаются городскими стенами. Эта экскурсия ⛳ будет интересна всем, кто хочет увидеть мощные крепостные стены, чей неприступный вид сеял страх у врагов средневекового города, а сегодня любимая панорама всех туристов.