75 отзывов оставили туристы

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Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»

4.7
75 отзывов
Наталья
Наталья – Гид из Дубровника
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 0.34 час
  • 👫 Группа не более 500 человек
  • Онлайн-экскурсия
Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
Город Дубровник-«жемчужина Адриатики» это не только узенькие улочки, церкви и дворцы, это ещё и мощные городские стены! Северная сторона городских стен самая высокая, самая широкая и самая мощная!
Жители города очень гордятся своим городом и восхищаются городскими стенами. Эта экскурсия ⛳ будет интересна всем, кто хочет увидеть мощные крепостные стены, чей неприступный вид сеял страх у врагов средневекового города, а сегодня любимая панорама всех туристов.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 500 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья
Наталья
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75 отзывов оставили туристы

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