Наталия М. проводит ещё 4 экскурсии

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Дубровницкое приморье. Стон и устричные фермы. Трстено и ботанический сад.

Наталия М.
Наталия М. – Гид из Дубровника
Дубровницкое приморье расположено на побережье Адриатического моря 🌊, здесь когда-то процветало могущественное государство Дубровницкой республики с XIV по XVIIвек.

Каменные побережья, бескрайние леса и чудеса природы.

На нашей экскурсии 🧭 у вас будет возможность пообедать в рыбном ресторане, посетить ботанический сад в усадьбе Трстено, увидеть соляные копи и прокатится по Стонскому заливу на лодке ⚓ до устричной фермы, где вы сможете попробовать свежайшие устрицы, выловленные для вас прямо из моря.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €300 за экскурсию

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Дубровницкое приморье. Стон и устричные фермы. Трстено и ботанический сад.
Дубровницкое приморье. Стон и устричные фермы. Трстено и ботанический сад.
На этой экскурсии 🧭 вы побываете в Дубровницком Приморье. У вас будет возможность пообедать в рыбном ресторане, посетить ботанический сад в усадьбе Трстено, увидеть соляные копи и прокатится по Стонскому заливу на лодке ⚓ до устричной фермы, где вы сможете попробовать свежайшие устрицы выловленные для вас прямо из моря 🌊 остановка для посещения ботанического сада в старинной усадьбе в местечке Трстено. Перед съездом с Ядранской магистрали к ботаническому саду на дороге растет старинный платан в-о-о-о-т такой ширины, который видел самого Бонапарта, того который Наполеон.
Ботанический сад Трстено основан в 1948 году на территории усадьбы, принадлежавшей дубровачкой аристократической семье Gučetić-Gozze. В саду множество тенистых аллей, где прохлада сохраняется даже в самый жаркий летний день, много укромных романтичных уголков, беседки с прекрасными видами на море. В саду расположен построенный в 1736 году фонтан ⛲ Нептуна. Это любимое место в саду у всех детей…да и взрослых тоже, потому что в фонтане живут золотые рыбки и черепашки (не забудьте захватить для них хлеба).
Вода в фонтан поступает по акведуку из 14 арок и длиной 70 метра. Рядом с акведуком растут самые старые деревья 🌳 в саду — гинко, американская липа, ливанский кедр, гималайский кипарис, азиатский платан — их возраст 145 лет. На территории ботанического сада можно увидеть как делали раньше оливковое масло, сохранилось старое здание маслобойни с прессом для оливок. А гуляя по саду вы увидеть каменные амфоры, в которых хранилось оливковое масло.
Следующая остановка в городе Стон, здесь же вы сможете пообедать в рыбном ресторане и прокатиться на лодочке за свежайшими устрицами прямо из моря. В Стоне вы сможете осмотреть соляные бассейны. Соляные бассейны в Стоне занимают площадь 50 гектаров, всего там расположено 18 бассейнов кристаллизации, каждый бассейн имеет свое имя по имени одного из святых. Морскую воду наливают в бассейны в середине мая, а сбор соли начинается в августе. Благодаря природным условиям стонская соль максимально чистая, не горчит и не требует дополнительной обработки, её сразу можно упаковывать и продавать. Правда найти в продаже стонскую соль можно только в районе Дубровника.
На обратном пути остановка по желанию на мосту Франьо Туджмана — панорама нового Дубровника.
Внимание!
Бесплатная отмена возможна за 7 дней (так как заказывается траспорт под эту экскурсию ⛳ и вносится депозит)
Что входит
  • В стоимость экскурсии входят услуги вашего персонального гида, индивидуальный транспорт - минивен Мерседес Виано, услуги профессионального шофера, оплата бензина, парковки.
Что не входит
  • Питание не входит в стоимость экскурсии
  • но мы подскажем различные варианты и проверенные места
  • где вы сможете пообедать на ваш вкус и кошелек. Дегустация устриц. Входные билеты в ботанический сад
  • музей-лапидарий в Стоне в стоимость экскурсии не входят.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Дубровницкое приморье. Стон и устричные фермы. Трстено и ботанический сад.
Дубровницкое приморье. Стон и устричные фермы. Трстено и ботанический сад.
Дубровницкое приморье. Стон и устричные фермы. Трстено и ботанический сад.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия М.
Наталия М.
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