Наталия М. проводит ещё 4 экскурсии

На этой экскурсии 🧭 вы побываете в Дубровницком Приморье. У вас будет возможность пообедать в рыбном ресторане, посетить ботанический сад в усадьбе Трстено, увидеть соляные копи и прокатится по Стонскому заливу на лодке ⚓ до устричной фермы, где вы сможете попробовать свежайшие устрицы выловленные для вас прямо из моря 🌊 остановка для посещения ботанического сада в старинной усадьбе в местечке Трстено. Перед съездом с Ядранской магистрали к ботаническому саду на дороге растет старинный платан в-о-о-о-т такой ширины, который видел самого Бонапарта, того который Наполеон.

Ботанический сад Трстено основан в 1948 году на территории усадьбы, принадлежавшей дубровачкой аристократической семье Gučetić-Gozze. В саду множество тенистых аллей, где прохлада сохраняется даже в самый жаркий летний день, много укромных романтичных уголков, беседки с прекрасными видами на море. В саду расположен построенный в 1736 году фонтан ⛲ Нептуна. Это любимое место в саду у всех детей…да и взрослых тоже, потому что в фонтане живут золотые рыбки и черепашки (не забудьте захватить для них хлеба).

Вода в фонтан поступает по акведуку из 14 арок и длиной 70 метра. Рядом с акведуком растут самые старые деревья 🌳 в саду — гинко, американская липа, ливанский кедр, гималайский кипарис, азиатский платан — их возраст 145 лет. На территории ботанического сада можно увидеть как делали раньше оливковое масло, сохранилось старое здание маслобойни с прессом для оливок. А гуляя по саду вы увидеть каменные амфоры, в которых хранилось оливковое масло.

Следующая остановка в городе Стон, здесь же вы сможете пообедать в рыбном ресторане и прокатиться на лодочке за свежайшими устрицами прямо из моря. В Стоне вы сможете осмотреть соляные бассейны. Соляные бассейны в Стоне занимают площадь 50 гектаров, всего там расположено 18 бассейнов кристаллизации, каждый бассейн имеет свое имя по имени одного из святых. Морскую воду наливают в бассейны в середине мая, а сбор соли начинается в августе. Благодаря природным условиям стонская соль максимально чистая, не горчит и не требует дополнительной обработки, её сразу можно упаковывать и продавать. Правда найти в продаже стонскую соль можно только в районе Дубровника.

На обратном пути остановка по желанию на мосту Франьо Туджмана — панорама нового Дубровника.

Внимание!

Бесплатная отмена возможна за 7 дней (так как заказывается траспорт под эту экскурсию ⛳ и вносится депозит)