Наталия М. проводит ещё 4 экскурсии

  1. Хорватия
  2. Экскурсии

Конавлье. Чилипи. Крепость Сокол-град

Наталия М.
Наталия М. – Гид из Дубровника
Конавлье.

Чилипи.

Крепость Сокол-град
Задать вопрос
Конавлье. Чилипи. Крепость Сокол-град
Конавлье. Чилипи. Крепость Сокол-град
Мы отправимся с вами в район Конавлье, у вас будет возможность пообедать в известном ресторане на реке Льюта «Конавовски двори».
В Дубровнике любое утро начинается с кофе, поэтому прежде всего мы отправимся в местечко Чилипи, что бы посетить местный краеведческий музей 🖼, посвященный харатерной только для этого района конавовской вышивке шелком, и выпить 🍹 первый утренний самый ароматный кофе.
Мы так же осмотрим местную церковь ⛪ Святого Николы с одним из самых старых действующих органов. Основным пунктом нашего маршрута будет посещение крепости Сокол-град. В крепости подготовлена большая экспозиция археологических находок: бронзовые сосуды, железные копья, украшения из янтаря, стекла и бронзы из гробницы датируемой 500 годом до н. э. Каждый период истории 📖 оставил в крепости свои следы, свидетельствующие об образе жизни в те далекие века.
Что входит
  • В стоимость экскурсии входят услуги вашего персонального гида, индивидуальный транспорт - минивен Мерседес Виано, услуги профессионального шофера, оплата бензина, парковки.
Что не входит
  • Питание не входит в стоимость экскурсии
  • но мы подскажем различные варианты и проверенные места
  • где вы сможете пообедать на ваш вкус и кошелек. Входные билеты в музей в стоимость экскурсии не входят.
Конавлье. Чилипи. Крепость Сокол-град
Конавлье. Чилипи. Крепость Сокол-град
Конавлье. Чилипи. Крепость Сокол-град

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия М.
Наталия М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Наталия М. проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города
100
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по крепости старого города
История еврейской общины Дубровника
85
1.5 часа
История еврейской общины Дубровника
Пешеходная экскурсия по крепости старого города с поездкой на остров Локрум
200
4 часа
Пешеходная экскурсия по крепости старого города с поездкой на остров Локрум
Дубровницкое приморье. Стон и устричные фермы. Трстено и ботанический сад.
300
6 часов
Дубровницкое приморье. Стон и устричные фермы. Трстено и ботанический сад.

Еще несколько необычных экскурсий в Дубровнике

Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
0
0.34 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Дубровник. Городские стены — от моря к небу»
75 отзывов
О Дубровнике с любовью
86
1.5 часа
О Дубровнике с любовью
38 отзывов
Главные и секретные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Дубровник — обзорная экскурсия
78
1.5 часа
Дубровник — обзорная экскурсия
35 отзывов
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Ежедневная прогулка по Дубровнику
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Дубровнику
29 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
4
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Дубровник. От славян до «Игры престолов»
16 отзывов
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
4
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
5 отзывов