Наталия М. проводит ещё 4 экскурсии

Мы отправимся с вами в район Конавлье, у вас будет возможность пообедать в известном ресторане на реке Льюта «Конавовски двори».

В Дубровнике любое утро начинается с кофе, поэтому прежде всего мы отправимся в местечко Чилипи, что бы посетить местный краеведческий музей 🖼, посвященный харатерной только для этого района конавовской вышивке шелком, и выпить 🍹 первый утренний самый ароматный кофе.

Мы так же осмотрим местную церковь ⛪ Святого Николы с одним из самых старых действующих органов. Основным пунктом нашего маршрута будет посещение крепости Сокол-град. В крепости подготовлена большая экспозиция археологических находок: бронзовые сосуды, железные копья, украшения из янтаря, стекла и бронзы из гробницы датируемой 500 годом до н. э. Каждый период истории 📖 оставил в крепости свои следы, свидетельствующие об образе жизни в те далекие века.