5 отзывов оставили туристы

Город Дубровник окружён крепостной стеной, которая в длину составляет целых два километра, и откуда открываются великолепные панорамные виды на крыши Старого города и изумрудную лазурь Адриатического моря!

Сама городская стена - это не только прекрасная смотровая площадка, но и часть истории 📖 города, которую вы услышите во время нашей онлайн-прогулки. Эта экскурсия ⛳ будет интересна всем, кто любит побродить по крепостям.

Эта экскурсия пройдёт в 2 частях в режиме онлайн с помощью моего смарт телефона вы увидите город 🏙️ с высоты птичьего полёта. Полетели?

Присоединяйтесь! Продолжительность 40 минут

1-ая часть пройдёт вдоль южной стороны городских стен, откуда мы сможем увидеть место, где было основано первое поселение, побываем в гостях у местных жителей и увидим главную улицу Дубровника.

2-вы часть нам откроет самые лучшие панорамные виды на старый город Дубровника, мы заглянем в атриумы монастырей и многое другое- и все это с высоты птичьего полёта! Продолжительность 40 минут