5 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»

4.8
5 отзывов
Наталья
Наталья – Гид из Дубровника
Мы отправимся на прогулку 👣 по крепостным стенам Дубровника в онлайн-режиме.

Отсюда открываются захватывающие виды на Старый город 🏙️ и на дали Адриатического моря! А также вас ждет увлекательный рассказ об истории 📖 этих стен.

Мы рассмотрим и крепость и панорамы: я покажу вам эти места в прямом эфире.

Эта экскурсия ⛳ пройдёт в режиме онлайн, с помощью моего смарт-телефона вы увидите город с высоты птичьего полёта.

Полетели?
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €4 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
Город Дубровник окружён крепостной стеной, которая в длину составляет целых два километра, и откуда открываются великолепные панорамные виды на крыши Старого города и изумрудную лазурь Адриатического моря!
Сама городская стена - это не только прекрасная смотровая площадка, но и часть истории 📖 города, которую вы услышите во время нашей онлайн-прогулки. Эта экскурсия ⛳ будет интересна всем, кто любит побродить по крепостям.
Эта экскурсия пройдёт в 2 частях в режиме онлайн с помощью моего смарт телефона вы увидите город 🏙️ с высоты птичьего полёта. Полетели?
Присоединяйтесь! Продолжительность 40 минут
1-ая часть пройдёт вдоль южной стороны городских стен, откуда мы сможем увидеть место, где было основано первое поселение, побываем в гостях у местных жителей и увидим главную улицу Дубровника.
2-вы часть нам откроет самые лучшие панорамные виды на старый город Дубровника, мы заглянем в атриумы монастырей и многое другое- и все это с высоты птичьего полёта! Продолжительность 40 минут
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»
Онлайн-экскурсия «Дубровник. Вдоль крепостных стен»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья
Наталья
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5 отзывов оставили туристы

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