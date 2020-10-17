Как добраться до Риеки на самолёте

В Риеке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rijeka Airport» вам не избежать

Список аэропортов Риеки

Риека RJK Rijeka Airport

Самые дешёвые билеты в Риеку из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇬🇧 Лондона 10 028 10ч 40м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 20 761 57ч 45м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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