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Летим в Сплит

Как добраться до Сплита на самолёте

В Сплите 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Split Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сплита

  1. Сплит SPU
    Split Airport

Самые дешёвые билеты в Сплит из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇮🇪Дублина1 4163ч 10м
21.10.2020из 🇬🇧Лондона2 7582ч 40м
17.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 9318ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇹Милана3 21922ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 21927ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Мадрида3 56816ч 30м (⇵2)
01.07.2021из 🇳🇱Эйндховена3 76918ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇪Корка3 77737ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 08316ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Киева4 19034ч 50м (⇵2)
17.11.2020из 🇭🇷Загреба4 59050м
25.10.2020из 🇩🇪Штутгарта4 9951ч 35м
11.06.2021из 🇮🇹Рима5 06735ч 40м (⇵2)
11.06.2021из 🇫🇷Парижа5 14434ч 15м (⇵2)
11.06.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне5 9331ч 40м
23.10.2020из 🇭🇷Осиека6 9362ч 45м
18.06.2021из 🇲🇹Валлетты7 85645ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Москвы7 93234ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Стамбула8 00357ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Берлина8 26821ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇪Брюсселя8 43527ч 25м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Венеции8 53743ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇹Вены8 58929ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇰Копенгагена8 66438ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Ниццы8 89145ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Даламана9 47323ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇭🇷Задара9 5246ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Неаполя9 71844ч 45м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 79531ч 45м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇬Софии9 81822ч 10м (⇵1)
01.06.2021из 🇺🇦Херсона9 97929ч (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Антальи10 44231ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇬🇧Белфаста11 35432ч (⇵2)
22.10.2020из 🇩🇪Мюнхена11 47318ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇳🇱Амстердама11 51116ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇾Минска12 32321ч (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Одессы12 83017ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇭Женевы12 94147ч 40м (⇵1)
22.12.2020из 🇸🇪Гётеборга13 68919ч (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇮Хельсинки14 34823ч 20м (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Челябинска14 76429ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Краснодара17 43136ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇱🇻Риги18 12919ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Махачкалы24 65047ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону28 88112ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ29 07160ч (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Уфы47 24347ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇦🇫Кабула51 17833ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇵🇦Панамы54 58032ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга108 74925ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сплита, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абердин, Барселона, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Лондон

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сплита