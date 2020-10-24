Как добраться до Сплита на самолёте
В Сплите 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Split Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сплита
- Сплит SPUSplit Airport
Самые дешёвые билеты в Сплит из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 416
|3ч 10м
|21.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 758
|2ч 40м
|17.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 931
|8ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|3 219
|22ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 219
|27ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 568
|16ч 30м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇳🇱Эйндховена
|3 769
|18ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇪Корка
|3 777
|37ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 083
|16ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 190
|34ч 50м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|4 590
|50м
|25.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|4 995
|1ч 35м
|11.06.2021
|из 🇮🇹Рима
|5 067
|35ч 40м (⇵2)
|11.06.2021
|из 🇫🇷Парижа
|5 144
|34ч 15м (⇵2)
|11.06.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 933
|1ч 40м
|23.10.2020
|из 🇭🇷Осиека
|6 936
|2ч 45м
|18.06.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|7 856
|45ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|7 932
|34ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|8 003
|57ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|8 268
|21ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|8 435
|27ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|8 537
|43ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|8 589
|29ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|8 664
|38ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|8 891
|45ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|9 473
|23ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇭🇷Задара
|9 524
|6ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|9 718
|44ч 45м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 795
|31ч 45м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|9 818
|22ч 10м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇺🇦Херсона
|9 979
|29ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 442
|31ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇬🇧Белфаста
|11 354
|32ч (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|11 473
|18ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|11 511
|16ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|12 323
|21ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|12 830
|17ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|12 941
|47ч 40м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|13 689
|19ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|14 348
|23ч 20м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|14 764
|29ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|17 431
|36ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|18 129
|19ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|24 650
|47ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|28 881
|12ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|29 071
|60ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|47 243
|47ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|51 178
|33ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇵🇦Панамы
|54 580
|32ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|108 749
|25ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сплита
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сплита, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абердин, Барселона, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Лондон
- 14.10.202017.10.2020
- 17.10.202018.10.2020
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