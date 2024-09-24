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влюбились в Сплит, за что очень благодарны Анна-Марии. Анна-Мария отлично знает как город так и историю но важней всего, что она на столько хорошо и с юмором подаёт всю информацию, что во первых мы просто влюбились в город а во вторых не хотели расставаться с Анной. Спасибо огромное!!!