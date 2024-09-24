На Рождество – экскурсии в Сплите

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сплит - город римлян и славян
Пешая
79 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
18 окт в 07:00
19 окт в 07:00
105 за всё до 10 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда
Пешая
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
95 за всё до 7 чел.
Из Сплита - на Плитвицкие озера
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита - на Плитвицкие озера: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в путешествие мечты из Сплита на Плитвицкие озера! Водопады, озера, леса и карстовые пещеры ждут вас. Путешествие на лодке и поезде
18 окт в 06:00
19 окт в 06:00
880 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    24 сентября 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Аннамария - интересно и эмоционально провела экскурсию. Видно, что она очень любит свое дело и хорошо его знает. Время экскурсии
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    пролетело незаметно. Помимо общей информации об истории города я получил ответы на все вопросы, в том числе рекомендации по музеям, кафе, ресторанам и прочим интересным местам в Сплите. Кроме того, Аннамария была на связи и отвечала в WhatsApp на вопросы, которые появлялись в другие дни после экскурсии. Рекомендую эту экскурсию и большое спасибо Аннемарии!

  • А
    Андрей
    5 сентября 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Отличная экскурсия. В какой раз мы убедились, что экскурсовод помогает воспринять город правильно и на примере этой экскурсии мы просто
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    влюбились в Сплит, за что очень благодарны Анна-Марии. Анна-Мария отлично знает как город так и историю но важней всего, что она на столько хорошо и с юмором подаёт всю информацию, что во первых мы просто влюбились в город а во вторых не хотели расставаться с Анной. Спасибо огромное!!!

  • З
    Зоя
    29 августа 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Очень понравился рассказ, лёгкая подача материала, интересные факты и самое главное - настроение и позитивный настрой нашего гида! Кроме того,
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    мы получили массу полезных советов по поводу маршрутов по Хорватии, парковки, покупок и местных деликатесов. Очень порадовало то что Ана-Мария не сделала экскурсию просто уроком истории, но рассказывала о событиях, архитектуре и людях живым языком. Мы очень благодарны и рекомендуем всем начинать знакомство со Сплитом именно с этой экскурсии!

    Очень понравился рассказ, лёгкая подача материала, интересные факты и самое главное - настроение и позитивный настройОчень понравился рассказ, лёгкая подача материала, интересные факты и самое главное - настроение и позитивный настройОчень понравился рассказ, лёгкая подача материала, интересные факты и самое главное - настроение и позитивный настройОчень понравился рассказ, лёгкая подача материала, интересные факты и самое главное - настроение и позитивный настройОчень понравился рассказ, лёгкая подача материала, интересные факты и самое главное - настроение и позитивный настройОчень понравился рассказ, лёгкая подача материала, интересные факты и самое главное - настроение и позитивный настрой
  • V
    Vadim
    8 июля 2024
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Светлана Очень приятный человек очень знающий экскурсовод все было красиво и вовремя Будем всем рекомендовать Спасибо
  • И
    Илья
    25 мая 2021
    Из Сплита - на Плитвицкие озера
    Несмотря на прохладу и мелкий дождь в начале пути - превосходно провели время! Супер - экскурсия и супер гид! Незабываемый день! Спасибо Анамария!

Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Сплиту в октябре 2024
Сейчас в Сплите в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 880. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сплите (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 109 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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