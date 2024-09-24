2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
18 окт в 07:00
19 окт в 07:00
€105 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€95 за всё до 7 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита - на Плитвицкие озера: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в путешествие мечты из Сплита на Плитвицкие озера! Водопады, озера, леса и карстовые пещеры ждут вас. Путешествие на лодке и поезде
18 окт в 06:00
19 окт в 06:00
€880 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий24 сентября 2024Аннамария - интересно и эмоционально провела экскурсию. Видно, что она очень любит свое дело и хорошо его знает. Время экскурсии
- ААндрей5 сентября 2024Отличная экскурсия. В какой раз мы убедились, что экскурсовод помогает воспринять город правильно и на примере этой экскурсии мы просто
- ЗЗоя29 августа 2024Очень понравился рассказ, лёгкая подача материала, интересные факты и самое главное - настроение и позитивный настрой нашего гида! Кроме того,
- VVadim8 июля 2024Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик
- ААлександр25 июня 2024Светлана Очень приятный человек очень знающий экскурсовод все было красиво и вовремя Будем всем рекомендовать Спасибо
- ИИлья25 мая 2021Несмотря на прохладу и мелкий дождь в начале пути - превосходно провели время! Супер - экскурсия и супер гид! Незабываемый день! Спасибо Анамария!
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сплите
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в октябре 2024
Сейчас в Сплите в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 880. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сплите (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 109 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь