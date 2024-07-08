2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Завтра в 10:00
7 авг в 07:00
€114 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
€95 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
7 авг в 07:00
9 авг в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVadim8 июля 2024Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик
- ААлександр25 июня 2024Светлана Очень приятный человек очень знающий экскурсовод все было красиво и вовремя Будем всем рекомендовать Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Все»
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