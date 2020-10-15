Как добраться до Задара на самолёте
В Задаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zadar Airport» вам не избежать
Список аэропортов Задара
- Задар ZADZadar Airport
Самые дешёвые билеты в Задар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 666
|1ч 55м
|13.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|4 091
|47ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|4 432
|45м
|15.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 918
|52ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 078
|26ч 55м (⇵2)
|09.07.2021
|из 🇦🇹Вены
|5 737
|1ч 15м
|28.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|7 140
|23ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 597
|34ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|8 253
|43ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|8 298
|42ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|9 257
|19ч 10м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|10 385
|26ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|10 576
|24ч 50м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|10 669
|33ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|11 085
|3ч 40м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|11 976
|25ч 30м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|12 278
|50ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|12 443
|21ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|14 053
|40ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|18 826
|49ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Задара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Задара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дюссельдорф, Куала-Лумпур и Прага
- 16.11.202023.11.2020
- 05.03.202120.03.2021
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