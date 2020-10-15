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Летим в Задар

Как добраться до Задара на самолёте

В Задаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zadar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Задара

  1. Задар ZAD
    Zadar Airport

Самые дешёвые билеты в Задар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 6661ч 55м
13.10.2020из 🇮🇪Дублина4 09147ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇭🇷Загреба4 43245м
15.10.2020из 🇳🇱Амстердама4 91852ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула5 07826ч 55м (⇵2)
09.07.2021из 🇦🇹Вены5 7371ч 15м
28.11.2020из 🇵🇱Варшавы7 14023ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Антальи7 59734ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Бодрума8 25343ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Даламана8 29842ч (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇦Киева9 25719ч 10м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга10 38526ч (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇹Рима10 57624ч 50м (⇵2)
13.01.2021из 🇷🇺Москвы10 66933ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Штутгарта11 0853ч 40м (⇵1)
22.12.2020из 🇸🇪Гётеборга11 97625ч 30м (⇵2)
09.12.2020из 🇩🇰Копенгагена12 27850ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇩🇪Гамбурга12 44321ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Милана14 05340ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇾Минска18 82649ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Задара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дюссельдорф, Куала-Лумпур и Прага

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Задара