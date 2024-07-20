2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Получить общее представление о столице на прогулке по самым ярким улицам Верхнего и Нижнего города
Начало: В центре города
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
€134 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Посетить самый известный национальный парк страны и коснуться волшебного мира нетронутой природы
Начало: У вашего отеля в Загребе
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Познакомиться с «имперской» частью города и понять, как история сформировала его особую культуру
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 июля 2024Всей семьей выражаем благодарность Екатерине за прекрасную экскурсию и за чуткое и внимательное отношение. О Загребе мы не знали ничего, было интересно послушать об истории города и особенностях уклада жизни его жителей) Спасибо.
- ААнатолий18 июля 2024Хотелось бы поблагодарить Катерину за прекрасную экскурсию по Загребу. Это был чудесный,насыщенный день,полный эмоций и впечатлений. Экскурсия позволила узнать много
- VVictorya8 июля 2024Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
- ЕЕвгения4 июля 2024Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
- ППетр17 июня 2024Дорогая Катя! Спасибо огромное за незабываемую экскурсию! Мы влюбились в Загреб благодаря Вам!
- ЕЕлена14 июня 2024Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.
- ВВарвара4 марта 2024Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
- ААнастасия30 апреля 2023Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
- ЮЮлия30 ноября 2021Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
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