Все – экскурсии в Загребе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Загребе на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Пешая
33 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Получить общее представление о столице на прогулке по самым ярким улицам Верхнего и Нижнего города
Начало: В центре города
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
134 за всё до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
На машине
10 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Посетить самый известный национальный парк страны и коснуться волшебного мира нетронутой природы
Начало: У вашего отеля в Загребе
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
467 за всё до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Познакомиться с «имперской» частью города и понять, как история сформировала его особую культуру
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
107 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Всей семьей выражаем благодарность Екатерине за прекрасную экскурсию и за чуткое и внимательное отношение. О Загребе мы не знали ничего, было интересно послушать об истории города и особенностях уклада жизни его жителей) Спасибо.
  • А
    Анатолий
    18 июля 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Хотелось бы поблагодарить Катерину за прекрасную экскурсию по Загребу. Это был чудесный,насыщенный день,полный эмоций и впечатлений. Экскурсия позволила узнать много
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    интересного, увидеть много потаенных уголков города о которых не пишут в путеводителях. Очень рады что выбрали правильного экскурсовода. Еще раз большое спасибо.

  • V
    Victorya
    8 июля 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
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    мы получили огромное удовольствие от путешествия по озёрам и водопадам, а так же от хорватской кухни, которой завершилась наша прогулка. Спасибо ей большое от нашей семьи!

  • Е
    Евгения
    4 июля 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
    Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездкуНевероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездкуНевероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездкуНевероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
  • П
    Петр
    17 июня 2024
    Добро пожаловать в волшебный Загреб
    Дорогая Катя! Спасибо огромное за незабываемую экскурсию! Мы влюбились в Загреб благодаря Вам!
  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.
  • В
    Варвара
    4 марта 2024
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
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    проявила также чудеса гибкости, когда мы задержались в пути и попросили чуть сдвинуть экскурсию по времени. За что отдельная благодарность! Однозначно рекомендуем эту экскурсию каждому оказавшемуся в Загребе!

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2023
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
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    открытые художественные выставки - Екатерина довела нас до выставочного зала, узнала, до каких часов открыта выставка и рассказала, как добраться сюда после обеда. Множество занимательных фактов о Хорватии, исторические и культурные зарисовки, рекомендации ресторанов и кафе на любой кошелёк. Мы очень довольны!

  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
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    может поддержать разговор на любую тему. Мы задержались на вакцинации, Екатерина очень вежливо нас подождала и перенесла время экскурсии. После прогулки мы легко ориентировались по городу. А катание на самом коротком фуникулёре - восторг! 😌

Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Все»

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  3. Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Сколько стоит экскурсия по Загребу в августе 2024
Сейчас в Загребе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 467. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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