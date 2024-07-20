Е Елена Добро пожаловать в волшебный Загреб Всей семьей выражаем благодарность Екатерине за прекрасную экскурсию и за чуткое и внимательное отношение. О Загребе мы не знали ничего, было интересно послушать об истории города и особенностях уклада жизни его жителей) Спасибо.

А Анатолий Добро пожаловать в волшебный Загреб читать дальше интересного, увидеть много потаенных уголков города о которых не пишут в путеводителях. Очень рады что выбрали правильного экскурсовода. Еще раз большое спасибо. Хотелось бы поблагодарить Катерину за прекрасную экскурсию по Загребу. Это был чудесный,насыщенный день,полный эмоций и впечатлений. Экскурсия позволила узнать много

V Victorya День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня читать дальше мы получили огромное удовольствие от путешествия по озёрам и водопадам, а так же от хорватской кухни, которой завершилась наша прогулка. Спасибо ей большое от нашей семьи! Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине

Е Евгения День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку

П Петр Добро пожаловать в волшебный Загреб Дорогая Катя! Спасибо огромное за незабываемую экскурсию! Мы влюбились в Загреб благодаря Вам!

Е Елена День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.

В Варвара Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу читать дальше проявила также чудеса гибкости, когда мы задержались в пути и попросили чуть сдвинуть экскурсию по времени. За что отдельная благодарность! Однозначно рекомендуем эту экскурсию каждому оказавшемуся в Загребе! Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина

А Анастасия Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу читать дальше открытые художественные выставки - Екатерина довела нас до выставочного зала, узнала, до каких часов открыта выставка и рассказала, как добраться сюда после обеда. Множество занимательных фактов о Хорватии, исторические и культурные зарисовки, рекомендации ресторанов и кафе на любой кошелёк. Мы очень довольны! Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли