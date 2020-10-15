Как добраться до Аурангабада на самолёте
В Аурангабаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chikkalthana Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аурангабада
- Аурангабад IXUChikkalthana Airport
Самые дешёвые билеты в Аурангабад из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|2 394
|1ч 20м
|15.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|3 369
|1ч 50м
|27.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|3 942
|1ч 40м
|28.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|5 736
|21ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|6 212
|6ч 5м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|6 343
|6ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇳Раджамандри
|6 527
|16ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Индора
|6 956
|6ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|7 729
|7ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Аурангабада
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аурангабада, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Дели и Мюнхен
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