В группе до 10 чел. 4 6 8ч 9 299 ₽ за 1 чел. Пещеры в Аурангабаде Частная обзорная экскурсия на целый день . См. Два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, пещеры Аджанты и Эллоры, в этом информационном и воображаемом дневном туре

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Аурангабаде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от 9299₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Аурангабаде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индии на 📅 декабрь, январь и февраль