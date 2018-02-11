Пещеры в Аурангабаде Частная обзорная экскурсия на целый день

. См. Два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, пещеры Аджанты и Эллоры, в этом информационном и воображаемом дневном туре

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6 отзывов
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. См. Два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, пещеры Аджанты и Эллоры, в этом информационном и воображаемом дневном туре.

Посмотрите удивительные древние картины и скульптуры, которые поражают ум, когда вы исследуете эти скальные храмы.
Пещеры в Аурангабаде Частная обзорная экскурсия на целый день
Пещеры в Аурангабаде Частная обзорная экскурсия на целый день
Пещеры в Аурангабаде Частная обзорная экскурсия на целый день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. См. Два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
  2. Приключения через пещеры Аджанты с участием картин Джатаки прошлых жизней Будды
  3. Испытайте храмы и монастыри, вырезанные прямо в сторону сплошной скалы
  4. Просмотрите время, когда разные религии жили в гармонии в пещерах Эллоры
  5. Обратите особое внимание на пещеру 16 в пещерах Эллоры, центральную часть всех пещер
Выехать из города, чтобы посетить величественные пещеры Аджанты и Эллоры в Аурангабаде. Эта обзорная экскурсия на целый день доставит вас в места, которые, кажется, рождаются из сказки: потрясающие храмы, высеченные в скале, которые поражают воображение.
Удивительные пещеры Аджанты были объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года. Они состоят из 29 храмов и молитвенных пещер, вырезанных в сторону скалы. Они относятся ко 2-м столетию, они обладают потрясающе великолепными картинами и скульптурами, которые считаются буддийскими шедеврами. Большая часть искусства изображает рассказы Джатаки о прошлых жизнях Будды. Эти произведения были созданы более 800 лет и не только документируют историю Будды в его цикле реинкарнаций, но также рисуют историю жизни в древней Индии. Профессиональные художники и буддийские монахи создали эти уникальные и незаменимые произведения искусства под королевским покровительством древних правящих династий.
После того, как вы наполнили древнее искусство Аджанты, вы сможете полюбоваться знаменитыми скальными храмами пещер Эллоры. Здесь вы можете увидеть удивительный пример различных религий, живущих в гармонии: в 34 пещерах есть храмы и монастыри буддийских, индуистских и джайнских вероисповеданий. Эти пещеры, построенные между 5 и 10 веками, также содержат великолепные картины и скульптуры, которые помогли сделать их объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера 16, храм Кайлаша, представляет особый интерес. Хотя это вырезано из одной скалы, это, кажется, отдельно стоящий храмовый комплекс с несколькими историями.
Город Аурангабад - один из самых быстрорастущих городов в мире. И, благодаря чудесным пещерам, это также туристический центр. Возьмите эту возможность, чтобы увидеть не одно, а два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и изучить изумительные архитектурные достижения, которые являются этими скальными комплексами. Вы не пожалеете!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги с а / с и водителем: автомобиль, автомобиль MPV, путешественник Tempo, тренер
  • Англоговорящий гид
  • Государственный налог на услуги 5,80%
Что не входит
  • Любые расходы, не указанные выше
  • Советы / страхование путешествий
  • Входные билеты для памятников будут предоставлены отдельно. Тарифы могут оплачиваться непосредственно туроператорами на памятниках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

J
11 фев 2018
Both guide and driver were fantastic. They listened to what I wanted to see and as the flight was delayed into aurangabad, they rushed round to achieve my goals.
I saw everything and it was even better than I imagined. Ajanta and Ellora. You could not choose one or the other. A must tour.
B
31 дек 2015
Mr gulati our tour guide was detail edm thorough in explaining the history n culture of all the caves. He painstakingly described all the drawings n carvings n showed us all the caves in a professional, pleasant educational manner. He's excellent in every which way making us see the incredible artistry into making these caves n temples. The driver mr hamid is wonderful in driving us to all the destinations.
This tour of the ajanta Buddhist caves (from 3rd century bc -6th century ad) still have original paint and the ellora caves of Buddhism, Hindu n Jain temples(7-13th century) had amazing carvings! These unesco heritage sites are vision to behold knowing they were chiseled by hand into the rock to become temples within the cave n each cave taking 30-150 years to make!
А
12 янв 2020
Ещё 3 отзыва

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