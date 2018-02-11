Выехать из города, чтобы посетить величественные пещеры Аджанты и Эллоры в Аурангабаде. Эта обзорная экскурсия на целый день доставит вас в места, которые, кажется, рождаются из сказки: потрясающие храмы, высеченные в скале, которые поражают воображение.

Удивительные пещеры Аджанты были объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года. Они состоят из 29 храмов и молитвенных пещер, вырезанных в сторону скалы. Они относятся ко 2-м столетию, они обладают потрясающе великолепными картинами и скульптурами, которые считаются буддийскими шедеврами. Большая часть искусства изображает рассказы Джатаки о прошлых жизнях Будды. Эти произведения были созданы более 800 лет и не только документируют историю Будды в его цикле реинкарнаций, но также рисуют историю жизни в древней Индии. Профессиональные художники и буддийские монахи создали эти уникальные и незаменимые произведения искусства под королевским покровительством древних правящих династий.

После того, как вы наполнили древнее искусство Аджанты, вы сможете полюбоваться знаменитыми скальными храмами пещер Эллоры. Здесь вы можете увидеть удивительный пример различных религий, живущих в гармонии: в 34 пещерах есть храмы и монастыри буддийских, индуистских и джайнских вероисповеданий. Эти пещеры, построенные между 5 и 10 веками, также содержат великолепные картины и скульптуры, которые помогли сделать их объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера 16, храм Кайлаша, представляет особый интерес. Хотя это вырезано из одной скалы, это, кажется, отдельно стоящий храмовый комплекс с несколькими историями.

Город Аурангабад - один из самых быстрорастущих городов в мире. И, благодаря чудесным пещерам, это также туристический центр. Возьмите эту возможность, чтобы увидеть не одно, а два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и изучить изумительные архитектурные достижения, которые являются этими скальными комплексами. Вы не пожалеете!