Что может быть лучше, чем провести день в Индии, чем однодневный тур по захватывающему Бангалору? Совершите эту обзорную экскурсию, чтобы увидеть столицу индийского штата Карнатака, расположенную на плато Декан. Этот город полон суеты из-за множества хорошо известных колледжей и исследовательских институтов, компаний-разработчиков программного обеспечения, аэрокосмических и телекоммуникационных компаний, а также оборонных организаций.

Вы можете испытать повседневную жизнь Бангалора, путешествуя по его различным достопримечательностям. Вдохните ароматы цветов и воды в Лал Баг, большом ботаническом саду, название которого в переводе означает «Красный сад», а затем посетите парк Куббон, достопримечательность «легких», полную флоры и фауны.

Хотя сады дали Бангалору прозвище «Город-сад», вы также увидите множество известных исторических достопримечательностей. Храм Нанди (Бык), построенный в 1537 году, поистине заслуживает внимания. Говорят, что здесь находится один из крупнейших мурти Нанди в мире - огромная статуя, изображающая священного быка. Вы также увидите внушительное здание Видхана Судха, массивное гранитное здание в неодравидийском стиле, в котором заседает законодательный орган штата Карнатака.

Бангалор, как «Город-сад», может многое предложить. Воспользуйтесь возможностью посетить этот уникальный зеленый город и отдать дань уважения его красивой архитектуре и древним памятникам.