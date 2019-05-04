Частный тур на целый день по Бангалору

Посетите «Город-сад» Бангалора с этим увлекательным однодневным туром

4.7
9 отзывов
В группе
до 10 чел.
Посетите "Город-сад" Бангалора с этим увлекательным однодневным туром.

Прогуляйтесь по ботаническому саду Лал Баг и парку Куббон, чтобы узнать, почему этот очаровательный индийский город получил свое прозвище, а также осмотрите потрясающие исторические памятники.
Частный тур на целый день по Бангалору
Частный тур на целый день по Бангалору
Частный тур на целый день по Бангалору
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте из первых рук, почему Бангалор называют «Зеленым городом»
  2. Взгляните на внушительную гранитную Видхана Судха
  3. Почувствуйте запах цветов в ботаническом саду Лал Баг
  4. Посмотрите потрясающий Храм Быка
  5. Отдохните в зелени парка Каббон
Что может быть лучше, чем провести день в Индии, чем однодневный тур по захватывающему Бангалору? Совершите эту обзорную экскурсию, чтобы увидеть столицу индийского штата Карнатака, расположенную на плато Декан. Этот город полон суеты из-за множества хорошо известных колледжей и исследовательских институтов, компаний-разработчиков программного обеспечения, аэрокосмических и телекоммуникационных компаний, а также оборонных организаций.
Вы можете испытать повседневную жизнь Бангалора, путешествуя по его различным достопримечательностям. Вдохните ароматы цветов и воды в Лал Баг, большом ботаническом саду, название которого в переводе означает «Красный сад», а затем посетите парк Куббон, достопримечательность «легких», полную флоры и фауны.
Хотя сады дали Бангалору прозвище «Город-сад», вы также увидите множество известных исторических достопримечательностей. Храм Нанди (Бык), построенный в 1537 году, поистине заслуживает внимания. Говорят, что здесь находится один из крупнейших мурти Нанди в мире - огромная статуя, изображающая священного быка. Вы также увидите внушительное здание Видхана Судха, массивное гранитное здание в неодравидийском стиле, в котором заседает законодательный орган штата Карнатака.
Бангалор, как «Город-сад», может многое предложить. Воспользуйтесь возможностью посетить этот уникальный зеленый город и отдать дань уважения его красивой архитектуре и древним памятникам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги с кондиционером и водителем: легковой автомобиль, легковой автомобиль, Tempo Traveler, автобус
  • англоговорящий гид
  • Налог на государственные услуги 5,80%
Что не входит
  • Любые расходы, не указанные выше
  • Чаевые / туристическая страховка
  • Входные билеты на памятники будут сообщены отдельно. Сборы могут быть оплачены туристами непосредственно у памятников
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Не допускаются
  • Курение в транспорте
  • Курение в помещении
  • Алкоголь и наркотики
  • Появляться в обнаженном виде
Важная информация
  • Обратите внимание, что в отелях, расположенных в пригороде Бангалора, будет взиматься дополнительная плата за трансфер в размере 15 долларов США с человека, которая оплачивается непосредственно водителю и при условии проживания минимум 2 гостей
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими)
  • Люди старше 95 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

v
4 мая 2019
the guide was very knowledgeable and answered all the questions i had, it showed all the main tourist atractions, the tour is less than 8 hours(or it was for me at least)
S
4 мар 2017
Premature, our guide was punctual, pleasant and knowledgeable about the history of Bangalore
А
6 фев 2017
I saw all interesting points of view and the guide answered all my questions to my full satisfaction.
Ещё 6 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангалора

👥ГрупповыеЭкскурсииКультура и историяИстория и наследиеReseller exclusionsMedium-risk activitiesПрирода и приключенияТур с гидом🧳Туры
У нас ещё много экскурсий 😎 в Бангалоре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бангалоре
🇮🇳