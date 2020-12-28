Как добраться до Бхубанешвара на самолёте
В Бхубанешваре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Biju Patnaik International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бхубанешвара
- Бхубанешвар BBIBiju Patnaik International Airport
Самые дешёвые билеты в Бхубанешвар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.12.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|1 414
|1ч 10м
|28.12.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|1 908
|11ч 50м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇮🇳Хайдарабада
|2 926
|1ч 35м
|01.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|3 134
|2ч 5м
|02.01.2021
|из 🇮🇳Бангалора
|3 315
|2ч 15м
|20.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|3 375
|9ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|3 520
|2ч 20м
|10.03.2021
|из 🇮🇳Патны
|3 685
|17ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇳Райпура
|3 946
|1ч 10м
|20.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|3 953
|11ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|4 145
|4ч 55м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇮🇳Кочина
|4 618
|9ч 40м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇳Сурата
|4 643
|1ч 50м
|13.10.2020
|из 🇮🇳Агарталы
|4 738
|9ч 55м (⇵1)
|02.03.2021
|из 🇮🇳Гоа
|4 927
|8ч 15м (⇵1)
|06.02.2021
|из 🇮🇳Джамму
|5 043
|5ч 15м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|5 207
|7ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Дибругарха
|5 568
|7ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|5 924
|28ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Виджаявады
|6 000
|4ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇳Вишакхапатнама
|6 042
|6ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|6 136
|17ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Пуны
|6 206
|8ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Аурангабада
|6 364
|18ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|6 435
|10ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Вадодары
|7 010
|9ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇳Аиджала
|7 162
|43ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|7 432
|20ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Порта-Блэр
|7 743
|8ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Гой
|8 080
|8ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇳Силчара
|10 365
|7ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|10 869
|13ч 5м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇶🇦Дохи
|12 828
|11ч 35м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|15 274
|17ч 5м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|16 802
|14ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|19 472
|18ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|19 686
|37ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|22 500
|43ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|23 373
|23ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|26 938
|32ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|28 759
|17ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|48 899
|22ч 25м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Далласа
|50 624
|22ч 52м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|94 171
|34ч 10м (⇵2)
|24.11.2020
|из Сеула
|96 301
|50ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бхубанешвара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бхубанешвара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангалор, Мумбаи, Дели, Гоа и Патна
- 19.10.202021.10.2020
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