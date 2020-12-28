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Летим в Бхубанешвар

Как добраться до Бхубанешвара на самолёте

В Бхубанешваре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Biju Patnaik International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бхубанешвара

  1. Бхубанешвар BBI
    Biju Patnaik International Airport

Самые дешёвые билеты в Бхубанешвар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.12.2020из 🇮🇳Калькутты1 4141ч 10м
28.12.2020из 🇮🇳Гувахати1 90811ч 50м (⇵1)
10.02.2021из 🇮🇳Хайдарабада2 9261ч 35м
01.12.2020из 🇮🇳Дели3 1342ч 5м
02.01.2021из 🇮🇳Бангалора3 3152ч 15м
20.11.2020из 🇮🇳Ченная3 3759ч 20м (⇵1)
10.12.2020из 🇮🇳Мумбаи3 5202ч 20м
10.03.2021из 🇮🇳Патны3 68517ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇳Райпура3 9461ч 10м
20.10.2020из 🇮🇳Ахмадабада3 95311ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇳Варанаси4 1454ч 55м (⇵1)
30.12.2020из 🇮🇳Кочина4 6189ч 40м (⇵1)
30.11.2020из 🇮🇳Сурата4 6431ч 50м
13.10.2020из 🇮🇳Агарталы4 7389ч 55м (⇵1)
02.03.2021из 🇮🇳Гоа4 9278ч 15м (⇵1)
06.02.2021из 🇮🇳Джамму5 0435ч 15м (⇵1)
12.12.2020из 🇮🇳Джайпура5 2077ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇳Дибругарха5 5687ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇦🇪Дубая5 92428ч 45м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Виджаявады6 0004ч 35м (⇵1)
24.10.2020из 🇮🇳Вишакхапатнама6 0426ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Чандигарха6 13617ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇳Пуны6 2068ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇳Аурангабада6 36418ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇳Амритсара6 43510ч (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Вадодары7 0109ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇳Аиджала7 16243ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇳Сринагара7 43220ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇳Порта-Блэр7 7438ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Гой8 0808ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇳Силчара10 3657ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇦🇪Шарджи10 86913ч 5м (⇵1)
02.12.2020из 🇶🇦Дохи12 82811ч 35м (⇵1)
26.11.2020из 🇦🇪Абу-Даби15 27417ч 5м (⇵1)
05.11.2020из 🇸🇦Джидды16 80214ч 55м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Москвы19 47218ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇸🇦Даммама19 68637ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇧🇭Манамы22 50043ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇸🇦Кайсумаха23 37323ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇴🇲Маската26 93832ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇰Лахора28 75917ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура48 89922ч 25м (⇵2)
05.12.2020из 🇺🇸Далласа50 62422ч 52м (⇵2)
30.11.2020из 🇹🇭Бангкока94 17134ч 10м (⇵2)
24.11.2020из Сеула96 30150ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Бхубанешвара