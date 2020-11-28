Как добраться до Бхуджа на самолёте
В Бхудже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rudra Mata Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бхуджа
- Рудра-Мата BHJRudra Mata Airport
Самые дешёвые билеты в Бхудж из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|6 074
|2ч 5м
|08.11.2020
|из 🇮🇳Гоа
|9 148
|17ч 40м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|9 849
|37ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону