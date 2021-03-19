Как добраться до Чандигарха на самолёте
В Чандигархе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chandigarh Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чандигарха
- Чандигарх IXCChandigarh Airport
Самые дешёвые билеты в Чандигарх из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.03.2021
|из 🇮🇳Дармсалы
|1 376
|1ч 5м
|17.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|1 982
|55м
|20.10.2020
|из 🇮🇳Леха
|2 067
|1ч 10м
|18.03.2021
|из 🇮🇳Сринагара
|2 537
|1ч
|02.11.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|3 468
|8ч 20м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|3 686
|2ч 20м
|13.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|3 807
|5ч 5м (⇵1)
|26.03.2021
|из 🇮🇳Джамму
|3 816
|5ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇳Индора
|4 357
|7ч (⇵1)
|27.02.2021
|из 🇮🇳Калькутты
|4 467
|2ч 50м
|16.10.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|4 605
|14ч 30м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|4 668
|8ч 5м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇮🇳Пуны
|4 924
|12ч 10м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|4 953
|8ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|4 957
|3ч 15м
|12.12.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|4 968
|3ч 10м
|24.10.2020
|из 🇮🇳Райпура
|5 130
|19ч 30м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|5 956
|18ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Аурангабада
|6 183
|6ч 40м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇮🇳Кочина
|6 404
|6ч 10м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇮🇳Гоа
|6 482
|4ч 15м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Вишакхапатнама
|6 645
|14ч 45м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇳Гой
|6 734
|7ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇳Горакхпура
|7 106
|17ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇳Сурата
|7 175
|7ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Пантнагара
|8 005
|26ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|8 405
|3ч 20м
|16.10.2020
|из 🇮🇳Дибругарха
|8 520
|12ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|8 848
|19ч 55м (⇵1)
|23.03.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|11 597
|26ч 15м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|13 330
|15ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|17 650
|9ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|22 353
|24ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|24 299
|18ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|40 972
|34ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|41 302
|18ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|45 345
|35ч 15м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|59 078
|22ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇸Джубы
|63 760
|44ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чандигарха
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чандигарха, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Импхал, Лакхнау, Париж и Патна
- 13.10.202027.10.2020
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