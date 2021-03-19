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Летим в Чандигарх

Как добраться до Чандигарха на самолёте

В Чандигархе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chandigarh Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чандигарха

  1. Чандигарх IXC
    Chandigarh Airport

Самые дешёвые билеты в Чандигарх из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.03.2021из 🇮🇳Дармсалы1 3761ч 5м
17.10.2020из 🇮🇳Дели1 98255м
20.10.2020из 🇮🇳Леха2 0671ч 10м
18.03.2021из 🇮🇳Сринагара2 537
02.11.2020из 🇮🇳Ахмадабада3 4688ч 20м (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇳Мумбаи3 6862ч 20м
13.10.2020из 🇮🇳Лакхнау3 8075ч 5м (⇵1)
26.03.2021из 🇮🇳Джамму3 8165ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇮🇳Индора4 357 (⇵1)
27.02.2021из 🇮🇳Калькутты4 4672ч 50м
16.10.2020из 🇮🇳Джайпура4 60514ч 30м (⇵1)
13.11.2020из 🇮🇳Хайдарабада4 6688ч 5м (⇵1)
28.10.2020из 🇮🇳Пуны4 92412ч 10м (⇵1)
28.11.2020из 🇮🇳Гувахати4 9538ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Ченная4 9573ч 15м
12.12.2020из 🇮🇳Бангалора4 9683ч 10м
24.10.2020из 🇮🇳Райпура5 13019ч 30м (⇵1)
10.12.2020из 🇮🇳Бхубанешвара5 95618ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇳Аурангабада6 1836ч 40м (⇵1)
07.01.2021из 🇮🇳Кочина6 4046ч 10м (⇵1)
24.11.2020из 🇮🇳Гоа6 4824ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇮🇳Вишакхапатнама6 64514ч 45м (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇳Гой6 7347ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇳Горакхпура7 10617ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇳Сурата7 1757ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Пантнагара8 00526ч (⇵1)
31.10.2020из 🇦🇪Шарджи8 4053ч 20м
16.10.2020из 🇮🇳Дибругарха8 52012ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇦🇪Дубая8 84819ч 55м (⇵1)
23.03.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура11 59726ч 15м (⇵2)
29.10.2020из 🇶🇦Дохи13 33015ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби17 6509ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇰🇼Кувейт22 35324ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇧🇭Манамы24 29918ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы40 97234ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇾Ларнаки41 30218ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇬Энтеббе45 34535ч 15м (⇵2)
27.10.2020из 🇮🇩Семаранга59 07822ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇸Джубы63 76044ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чандигарха, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Импхал, Лакхнау, Париж и Патна

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Чандигарха