Частная экскурсия по Ченнаю на весь день

Испытайте чудеса Индии с этой обзорной экскурсией по Ченнаю

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Испытайте чудеса Индии с этой обзорной экскурсией по Ченнаю.

Полюбуйтесь в потрясающий гопурам в храме Капалешварвар Шивы и прекрасный алтарь в церкви Святой Марии.
Частная экскурсия по Ченнаю на весь день
Частная экскурсия по Ченнаю на весь день
Частная экскурсия по Ченнаю на весь день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прогулка вокруг Форта Святого Георгия, первого британского форта в Индии
  2. См. Красочные гопурам в храме Шипа в Капалешвараре
  3. Просмотр древней валюты в правительственном музее
  4. Посещение церкви Святой Марии, британской церкви, построенной в Форт-Сент-Джордж
Присоединяйтесь к турне по увлекательному городу Ченнай. Этот большой индийский город, столица индийского штата Тамил-Наду, имеет свои корни как колониальный город. В 17 веке британцы построили город под названием Св. Георгий, который продолжал процветать и расти, пока его индийское правительство не переименовало в Ченнай в 2000 году. Сегодня этот наполненный энергией город имеет не только исторические достопримечательности и шоппинг, предлагающие туристов, но и великолепные белые песчаные пляжи.
Ваш профессиональный англоговорящий гид поведет вас из прошлого Ченнаи как святого Георгия в его нынешнее состояние сегодня, начиная с Форт-Сент-Джордж. Это первый британский форт, построенный в Индии, построенный в 1639 году. Сегодня в нем находятся секретариат, законодательная ассамблея штата Тамил-Наду и Музей Форта. Вы также увидите церковь Святой Марии. Стоя в Форт-Сент-Джордж, церковь является старейшим британским зданием в Индии. Эта красивая, высокая белая церковь имеет потрясающий алтарный кусок Тайной Вечери.
Кроме того, у вас будет возможность посетить культурно важные музеи, такие как правительственный музей и Национальная художественная галерея. В правительственном музее, в частности, находится обширная коллекция археологических и нумизматических артефактов. Наконец, но, конечно же, не в последнюю очередь, вы можете подивиться храму Капалешварар, построенному для бога Шивы. Построенный в 17 веке, этот храм имеет абсолютно ошеломляющие, красочные гопурам, которые нужно увидеть, чтобы их можно было поверить. Не упустите шанс!
Ченнай - не только прекрасный индийский город, но и прекрасный город мира. Воспользуйтесь возможностью посетить этот город на побережье Коромандел Бенгальского залива и испытать чудеса Индии для себя.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Англоговорящий гид
  • Входные билеты
  • Налоги
Что не входит
  • Советы
  • Страхование путешествий
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Доплата в размере 10 долларов США на человека будет применяться, если вам требуется руководство на любом другом языке, кроме английского, например, на немецком, итальянском, французском, испанском, русском и т. Д. Это оплачивается непосредственно водителю и подлежит минимум 2 платные гости
  • Если вы прибываете на круизном судне, взимается дополнительная плата в размере 20 долларов США на человека и оплачивается непосредственно водителю
  • Обратите внимание, что в отелях, расположенных в пригороде Мумбаи, взимается дополнительная плата в размере 10 долларов США за человека, оплачиваемая непосредственно водителю и при условии, что не менее двух оплачивающих гостей
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди старше 95 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

g
15 мар 2016
I feel we have been totally let down four churches in four hours including lunch for a tour that was advertised as 8 hours was emailed in England that the tour in India the next day was not as advertised
U
23 фев 2019

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