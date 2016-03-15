Присоединяйтесь к турне по увлекательному городу Ченнай. Этот большой индийский город, столица индийского штата Тамил-Наду, имеет свои корни как колониальный город. В 17 веке британцы построили город под названием Св. Георгий, который продолжал процветать и расти, пока его индийское правительство не переименовало в Ченнай в 2000 году. Сегодня этот наполненный энергией город имеет не только исторические достопримечательности и шоппинг, предлагающие туристов, но и великолепные белые песчаные пляжи.

Ваш профессиональный англоговорящий гид поведет вас из прошлого Ченнаи как святого Георгия в его нынешнее состояние сегодня, начиная с Форт-Сент-Джордж. Это первый британский форт, построенный в Индии, построенный в 1639 году. Сегодня в нем находятся секретариат, законодательная ассамблея штата Тамил-Наду и Музей Форта. Вы также увидите церковь Святой Марии. Стоя в Форт-Сент-Джордж, церковь является старейшим британским зданием в Индии. Эта красивая, высокая белая церковь имеет потрясающий алтарный кусок Тайной Вечери.

Кроме того, у вас будет возможность посетить культурно важные музеи, такие как правительственный музей и Национальная художественная галерея. В правительственном музее, в частности, находится обширная коллекция археологических и нумизматических артефактов. Наконец, но, конечно же, не в последнюю очередь, вы можете подивиться храму Капалешварар, построенному для бога Шивы. Построенный в 17 веке, этот храм имеет абсолютно ошеломляющие, красочные гопурам, которые нужно увидеть, чтобы их можно было поверить. Не упустите шанс!

Ченнай - не только прекрасный индийский город, но и прекрасный город мира. Воспользуйтесь возможностью посетить этот город на побережье Коромандел Бенгальского залива и испытать чудеса Индии для себя.