12 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
от $199 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от $199 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём13 июля 2024Нас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показал интересные детали, а также
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Экскурсию вел сам Али Прекрасное владение русским языком, рекомендации местной кухни. Экскурсия без воды и вытягивания времени. Али учитывал очень жаркую
- ННаталья2 апреля 2024Все было отлично!
- ААнна4 марта 2024Экскурсия была отлично организована от встречи в аэропорту, до окончания. Учтены пожелания по остановкам, все подстраивалось под наше удобство. Экскурсия не перегружена фактами, но достаточно интересная. Спасибо за организацию
- ННаталья18 февраля 2024Благодарю Али за отличную экскурсию в Агру к Тадж Махал. Изюминка экскурсии в том, что о прибытию в Агру можно
- JJulia2 декабря 2023Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)! Дорога отличная, 3 часа прошли незаметно на комфортной машине с отличным водителем! Гид очень
- ВВера25 мая 2023Посетила Агру из Дели 25.05.2023. Не смотря на жуткую усталость, - путешествие началось прямо из аэропорта после перелёта Москва - Дели,
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