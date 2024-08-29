На Рождество – экскурсии в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Дели на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дели: must-see места и город за кулисами
На машине
88 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 12:30
9 сен в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
На машине
4 отзыва
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
$63 за человека
Тадж-Махал - реквием в мраморе
На машине
14 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$192 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    29 августа 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    В 10.00 началась наша экскурсия. Передвигались мы на небольшом седане с кондиционером, в котором можно было отдохнуть от полуденной жары
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    Дели. Экскурсовод Мухамед - очень приятный молодой человек хорошо владеющий русским языком, слушать его было понятно и интересно. Мы посетили мечеть старого Дели, прогулялись по улочкам рынка, прокатились на велорикше (это за отдельную плату), посмотрели Ворота Индии, ступенчатый колодец, посетили Храм Сикхов. Все локации были очень колоритными, Мухамед все подробно разъяснял. В Дели мы попали на День Рождения Кришны, поэтому посещение индуистского храма было затруднено, но Мухамед решил проблему: сдал нашу обувь и мобильные телефоны в камеры хранения, договорился с охраной, что нам разрешили взять рюкзак. Спасибо ему, что не торопил и дал 10 минут посмотреть незапланированное выступление индийских танцоров в стенах Храма. В завершение увидели парк и гробницу Лоди. Сразу будьте готовы к тому, что с Вами все будут хотеть сфотографироваться! Сначала прикольно, потом раздражает. Спасибо Мухамеду, что контролировал индусов вокруг! Экскурсией довольны!!! Огромное спасибо! ❤️

    В 10.00 началась наша экскурсия. Передвигались мы на небольшом седане с кондиционером, в котором можно былоВ 10.00 началась наша экскурсия. Передвигались мы на небольшом седане с кондиционером, в котором можно былоВ 10.00 началась наша экскурсия. Передвигались мы на небольшом седане с кондиционером, в котором можно былоВ 10.00 началась наша экскурсия. Передвигались мы на небольшом седане с кондиционером, в котором можно былоВ 10.00 началась наша экскурсия. Передвигались мы на небольшом седане с кондиционером, в котором можно было
  • Г
    Галия
    28 августа 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    в Дели была первый раз и проездом. хотелось ознакомиться с городом, а было всего полдня. еще и рейс задержали. за
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    столь короткое время не все удалось посетить, но впечатлений хватило! поразило внутреннее оформление храма Акшардхам, интересно было увидеть прачечную, оказаться на службе в сикхском храме, а потом заглянуть на кухню, где готовят еду для всех нуждающихся. окунулась в колорит старого города на велорикше и прокатилась на метро. сама экскурсия в чистом комфортном авто с кондиционером гиду Таруну большое спасибо за ожидание, гибкость, отзывчивость и помощь в покупке гостинцев!:)

  • О
    Оксана
    9 августа 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Прекрасно составленная экскурсия, очень интересные места посетили, эмоции фантастические!!
    Прекрасно составленная экскурсия, очень интересные места посетили, эмоции фантастические!!Прекрасно составленная экскурсия, очень интересные места посетили, эмоции фантастические!!
  • A
    Angelina
    12 мая 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
  • С
    Света
    9 апреля 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
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    замечаешь, как пролетает время! Даниш прекрасный рассказчик и друг, очень вежливый, интеллигентный, тактичный. Мы даже пели "Бременских музыкантов", В Индии такое точно запоминается:) На экскурсию в Тадж-Махале у нас был гид Акки, прогулка была легкой и непринужденной, а также Акки классный фотограф (помогал нам сделать фото с хороших ракурсов 👍) Очень рекомендую компанию Али для знакомства с этой удивительной страной!

    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой
  • В
    Виктор
    8 марта 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
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    доставили в гостиницу. Дели - огромный город, достопримечательности разбросаны по всему городу, трудно освоить все это без экскурсовода. Рекомендую экскурсию для знакомства со старым городом.

  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Тадж-Махал - реквием в мраморе
    Экскурсия была отлично организована от встречи в аэропорту, до окончания. Учтены пожелания по остановкам, все подстраивалось под наше удобство. Экскурсия не перегружена фактами, но достаточно интересная. Спасибо за организацию
  • J
    Julia
    2 декабря 2023
    Тадж-Махал - реквием в мраморе
    Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)! Дорога отличная, 3 часа прошли незаметно на комфортной машине с отличным водителем! Гид очень
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    приятный молодой человек, разговаривает на русском языке, рассказал об истории города и основных достопримечательностей, ответил на все вопросы! Экскурсию однозначно рекомендую 👍! Тадж Махал прекрасен ❤️

    Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в сентябре 2024
Сейчас в Дели в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 192. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 106 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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