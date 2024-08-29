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Дели. Экскурсовод Мухамед - очень приятный молодой человек хорошо владеющий русским языком, слушать его было понятно и интересно. Мы посетили мечеть старого Дели, прогулялись по улочкам рынка, прокатились на велорикше (это за отдельную плату), посмотрели Ворота Индии, ступенчатый колодец, посетили Храм Сикхов. Все локации были очень колоритными, Мухамед все подробно разъяснял. В Дели мы попали на День Рождения Кришны, поэтому посещение индуистского храма было затруднено, но Мухамед решил проблему: сдал нашу обувь и мобильные телефоны в камеры хранения, договорился с охраной, что нам разрешили взять рюкзак. Спасибо ему, что не торопил и дал 10 минут посмотреть незапланированное выступление индийских танцоров в стенах Храма. В завершение увидели парк и гробницу Лоди. Сразу будьте готовы к тому, что с Вами все будут хотеть сфотографироваться! Сначала прикольно, потом раздражает. Спасибо Мухамеду, что контролировал индусов вокруг! Экскурсией довольны!!! Огромное спасибо! ❤️