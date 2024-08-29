7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 12:30
9 сен в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
$63 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор29 августа 2024В 10.00 началась наша экскурсия. Передвигались мы на небольшом седане с кондиционером, в котором можно было отдохнуть от полуденной жары
- ГГалия28 августа 2024в Дели была первый раз и проездом. хотелось ознакомиться с городом, а было всего полдня. еще и рейс задержали. за
- ООксана9 августа 2024Прекрасно составленная экскурсия, очень интересные места посетили, эмоции фантастические!!
- AAngelina12 мая 2024Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
- ССвета9 апреля 2024Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
- ВВиктор8 марта 2024Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
- ААнна4 марта 2024Экскурсия была отлично организована от встречи в аэропорту, до окончания. Учтены пожелания по остановкам, все подстраивалось под наше удобство. Экскурсия не перегружена фактами, но достаточно интересная. Спасибо за организацию
- JJulia2 декабря 2023Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)! Дорога отличная, 3 часа прошли незаметно на комфортной машине с отличным водителем! Гид очень
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в сентябре 2024
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