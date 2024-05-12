Ю Юлия Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру читать дальше и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠 Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко

С Станислав Два Тадж-Махала за один день Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇

N Nikolay Два Тадж-Махала за один день Отличный гид. Пунктуальный, всегда был на связи, быстро отвечал. Отличный собеседник. Очень понравилось. Спасибо Хариндра за экскурсию!

Ю Юлия Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.