Однодневные – экскурсии в Дели

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Дели на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Два Тадж-Махала за один день
На машине
2 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
На машине
5 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в Агру: Тадж-Махал и Агра-форт в одном туре
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 авг в 02:30
$129 за человека
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия по достопримечательностям Дели
Погрузитесь в историю Агры, посетив Тадж-Махал, Красный форт и мечеть Джама. Русскоговорящий гид и комфортный транспорт сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
9 авг в 09:00
10 авг в 08:00
$230 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
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    и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠

  • С
    Станислав
    1 мая 2024
    Два Тадж-Махала за один день
    Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇
  • N
    Nikolay
    19 февраля 2024
    Два Тадж-Махала за один день
    Отличный гид. Пунктуальный, всегда был на связи, быстро отвечал. Отличный собеседник. Очень понравилось. Спасибо Хариндра за экскурсию!
  • Ю
    Юлия
    3 января 2020
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2019
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    С 17.11.19 г. По 19.11.19 г. я посетила три города: Дели, Агра и Джайпуре. Экскурсии по этим местам проводил гид Али. Он очень интересно рассказывал на хорошем русском языке. Ходячая энциклопедия. Я очень довольно, мне понравилось. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Два Тадж-Махала за один день
  2. Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
  3. Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
  4. Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в августе 2024
Сейчас в Дели в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 129 до 375. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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