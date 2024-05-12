11 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в Агру: Тадж-Махал и Агра-форт в одном туре
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 авг в 02:30
$129 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия по достопримечательностям Дели
Погрузитесь в историю Агры, посетив Тадж-Махал, Красный форт и мечеть Джама. Русскоговорящий гид и комфортный транспорт сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
9 авг в 09:00
10 авг в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
- ССтанислав1 мая 2024Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇
- NNikolay19 февраля 2024Отличный гид. Пунктуальный, всегда был на связи, быстро отвечал. Отличный собеседник. Очень понравилось. Спасибо Хариндра за экскурсию!
- ЮЮлия3 января 2020Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.
- ТТатьяна21 ноября 2019С 17.11.19 г. По 19.11.19 г. я посетила три города: Дели, Агра и Джайпуре. Экскурсии по этим местам проводил гид Али. Он очень интересно рассказывал на хорошем русском языке. Ходячая энциклопедия. Я очень довольно, мне понравилось. Всем советую.
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