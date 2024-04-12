7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный трансфер в Дели: путешествие к Тадж-Махалу и Аграскому Форту
Предлагаем уникальный трансфер в Дели для посещения Тадж-Махала, символа вечной любви, и Аграского Форта, величественной резиденции императоров
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели - город неповторимого колорита: индивидуальная экскурсия
Дели - город контрастов и многогранной культуры, приглашает вас в незабываемое путешествие
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный трансфер в Агру: Тадж Махал и его сокровища - Путешествие мечты
Позвольте себе роскошь индивидуального трансфера в Агру. Откройте для себя Тадж Махал и другие уникальные места с частным гидом
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 апреля 2024Мы были в Сикхском храме, смотрели железную колонну, которая не ржавеет несколько тысячелетий, и многие другие достопримечательности города. Прекрасный информированный
- ООксана29 апреля 2023Были проездом в Дели 2 дня. В первый день везде ходили сами, во второй взяли экскурсию. В Дели советую всем
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