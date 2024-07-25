Все – экскурсии в Дели

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Дели на русском языке, цены от $135. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
На машине
66 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
от $199 за всё до 2 чел.
Старый Дели: яркий и колоритный
На машине
7 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Дели: путешествие по ярким страницам истории Индии
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$135 за всё до 4 чел.
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от $199 за человека
Тадж-Махал - реквием в мраморе
На машине
14 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Неизведанный Дели
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия по достопримечательностям Дели
Погрузитесь в историю Агры, посетив Тадж-Махал, Красный форт и мечеть Джама. Русскоговорящий гид и комфортный транспорт сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$230 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    25 июля 2024
    Старый Дели: яркий и колоритный
    Экскурсия очень всем понравилась, это был наш первый раз в Дели и мы не пожалели что выбрали эту экскурсию для
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    знакомства с городом. Очень колоритно и интересно. Большая благодарность нашему экскурсоводу, прислушивался к нашим пожеланиям, рассказал много интересных фактов о достопримечательностях, укладе жизни индийцев, религии и культуре. Влюбились в этот город. ❤️

  • А
    Артём
    13 июля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Нас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показал интересные детали, а также
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    сделал креативные фото. Ввиду языкового барьера, пару раз возникали недопонимания, но они не были критичными. С этим же организатором мы взаимодействовали и по другой экскурсии, и тут снова был типичный «разводящий» момент - нас отвезли в мастерскую, где за баснословные деньги предлагают изделия из мрамора с инкрустацией камнями. Видимо, во все маршруты включены такие моменты, про которые лучше уточнять заранее.

    Нас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показалНас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показалНас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показалНас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показал
  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Экскурсию вел сам Али Прекрасное владение русским языком, рекомендации местной кухни. Экскурсия без воды и вытягивания времени. Али учитывал очень жаркую
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    погоду, постоянно снабжал нас водой, ходил в тени и тд выехали в 6 из Дели, вернулись обратно в 17:30 Спасибо С радостью рекомендую

    Экскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам Али
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Все было отлично!
  • А
    Алла
    8 марта 2024
    Старый Дели: яркий и колоритный
    Прекрасный гид! Интересная насыщенная экскурсия. Услышали ответы на все свои вопросы. Передвигались на комфортном, чистом и просторном автомобиле (нас было трое и это было важно). От души рекомендую.
  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Тадж-Махал - реквием в мраморе
    Экскурсия была отлично организована от встречи в аэропорту, до окончания. Учтены пожелания по остановкам, все подстраивалось под наше удобство. Экскурсия не перегружена фактами, но достаточно интересная. Спасибо за организацию
  • К
    Ксения
    21 февраля 2024
    Старый Дели: яркий и колоритный
    Привет всем, кто решился как мы на Дели;) Один день путешествовали сами, виопой с прекрасным гидом, обязательно в Дели! Очень интересная
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    экскурсия, сами бы в эти места точно не попали, все супер, увлекательно, познавательно, комфортно и безопасно, что важно для Дели. Очень довольны, всем рекомендуем, срасибо 🙏

  • Н
    Наталья
    18 февраля 2024
    Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
    Благодарю Али за отличную экскурсию в Агру к Тадж Махал. Изюминка экскурсии в том, что о прибытию в Агру можно
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    взять в аренду сари, и полностью погрузиться в атмосферу Индии. Было очень интересно узнать про историю Тадж Махала и Baby Taj, а также про историю и культуру Индии

  • J
    Julia
    2 декабря 2023
    Тадж-Махал - реквием в мраморе
    Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)! Дорога отличная, 3 часа прошли незаметно на комфортной машине с отличным водителем! Гид очень
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    приятный молодой человек, разговаривает на русском языке, рассказал об истории города и основных достопримечательностей, ответил на все вопросы! Экскурсию однозначно рекомендую 👍! Тадж Махал прекрасен ❤️

    Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)!
  • В
    Вера
    25 мая 2023
    Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
    Посетила Агру из Дели 25.05.2023. Не смотря на жуткую усталость, - путешествие началось прямо из аэропорта после перелёта Москва - Дели,
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    - полный восторг! Рекомендую однозначно!!!! Экскурсию проводил Сани из группы Ali. Очень много интересной, но не нудной информации и просто суперские фотографии!!! Организовано и отработано профессионально и с душой! Спасибо вам, ребята!!!

    Посетила Агру из Дели 25.05.2023

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Все»

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  1. Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
  2. Старый Дели: яркий и колоритный
  3. Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
  4. Тадж-Махал - реквием в мраморе
  5. Неизведанный Дели
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  2. Тадж-Махал
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Сколько стоит экскурсия по Дели в августе 2024
Сейчас в Дели в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 135 до 230. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 89 ⭐ отзывов, цены от $135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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