Повеселиться на фестивале красок, заняться йогой и медитациями и научиться готовить местные блюда
А ещё заглянем в гости к местной семье, где вас научат готовить традиционные угощения и подадут на обед вкусные национальные блюда.
Целую неделю проведём в аюрведической клинике, где вы будете посещать подобранные для вас процедуры, заниматься йогой и медитировать, очищая организм, наполняясь энергией и гармонией.
мар
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 15 лет.
Для посещения Индии требуется виза. Ее можно оформить самостоятельно на сайте Индийского консульства вашей страны. Оформление визы за дополнительную плату.
Организатор оставляет за собой право изменить последовательность и программу экскурсий с сохранением их количества.
Компания оставляет за собой право изменять отели с учетом их соответствия стандартам в случае, если в указанных отелях номера закончились.
Программа тура по дням
Встреча и экскурсия по Дели
Выбирайте утренние рейсы с прибытием с 04:00 до 06:00. Встретим вас в аэропорту и довезём до отеля, где вы позавтракаете. У вас будет время на отдых, а затем отправимся в Дели. На экскурсии посетим Президентский дворец и здание парламента, полюбуемся храмом Лотоса — современным архитектурным шедевром и самым большим бахаистским храмом в мире. Обязательно побываем у Ворот Индии, а на ужин заглянем в ресторан национальной кухни и попробуем традиционные блюда.
Священный Вриндаван
Позавтракаем и поедем в священный город Вриндаван на севере страны, в штате Уттар-Прадеш. В «город пяти тысяч храмов» стекаются паломники со всей страны, чтобы побывать в месте рождения и взросления бога Кришны.
Заселимся в отель и останемся во Вриндаване на ночь.
Переезд в Агру и город Матхура
Проснёмся рано, позавтракаем, разместимся в машине и поедем в Агру. Проедем через город Матхура, чтобы увидеть дворец, в котором был рождён Кришна. Прибудем в Агру, славящуюся на весь мир удивительных архитектурными сооружениями. И не только Тадж-Махалом!
А ещё вы познакомитесь с местными ремёслами, любуясь изделиями из кожи и мраморной инкрустацией. Вечер проведём на террасе бара на крыше.
Тадж-Махал на рассвете, переезд в Джайпур и «город мёртвых» Фатехпур-Сикри
Побывать в Индии и не увидеть Тадж-Махал? Невозможно! Сегодня отправимся к роскошному сооружению, возведённому императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене Мумтаз. Ко дворцу прибудем на рассвете. В первых лучах солнца Тадж-Махал станет нежно-розовым.
Вернёмся в отель, позавтракаем и отдохнём. В 12:00 выселимся и поедем в Джайпур. По пути заедем в Красный форт, где узнаем удивительные истории о жизни султанов и их жён.
Пройдём по улочкам «мёртвого города» Фатехпур-Сикри. Время замерло здесь, когда жители покинули свои дома из-за нехватки воды. Прогуляемся по пустынному городку из красного песчаника — настоящему музею под открытым небом, и поедем дальше.
Вечером прибудем в Джайпур, заселимся в отель и отдохнём.
Прогулка по Джайпуру и кулинарный мастер-класс в местной семье
Позавтракаем и поедем в Янтарный форт — комплекс роскошных дворцов, садов и храмов. Форт расположился на вершине холма, куда можно добраться пешком или доехать на автомобиле, а желающие смогут подняться на слонах.
Изюминка тура — праздник Холи. Джайпур уже готов ко встрече гостей, которые стекаются со всей страны, чтобы повеселиться, потанцевать и насладиться буйством красок.
Погуляем по улочкам нарядного Джайпура, заглянем на рынки и в магазинчики в поисках сувениров и необычных подарков: ткани, украшения, одежду. А ещё покажем вам секретное место с лучшим видом на Дворец ветров.
На обед нас в гости будет ждать местная семья. Вместе с хозяйками приготовим индийские блюда и насладимся домашними угощениями. А вечером понаблюдаем за тем, как горожане готовятся праздновать Холи: совершают обряды, жгут костры и обязательно едят мороженое. По желанию сможем сходить в кинотеатр и посмотреть болливудский фильм.
Празднование Холи и перелёт в Кералу
Сегодня будем веселиться на одном из крупнейших в Индии фестивалей Холи, когда весь город окрашивается в яркие тона, отовсюду слышна музыка, а гости праздника танцуют, поют и разбрызгивают краски. Не будем и мы отставать. Весело отпразднуем окончание зимы и поприветствуем долгожданную весну.
Затем вернёмся в отель, переоденемся и поедем в аэропорт, чтобы перелететь в штат Керала. По прилёте заселимся в отель и отдохнём.
Лечение в аюрведическом центре
В первый день лечения в аюрведическом центре вас ждёт индивидуальная консультация с терапевтом. После неё специалисты клиники подготовят персональную программу лечения с учётом всех нюансов вашего здоровья. Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.
Программа процедур и практик направлена на омоложение и очищение организма. Будем пробуждать естественные защитные силы и повышать уровень энергии.
Лечение в аюрведическом центре
Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.
Лечение в аюрведическом центре
Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.
Лечение в аюрведическом центре
Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.
Лечение в аюрведическом центре
Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.
Лечение в аюрведическом центре
Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.
Окончание программы и отъезд
Выселимся из номеров и поедем в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, до 06:00Завершение: Аэропорт Тривандрум
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.