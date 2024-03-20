Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы

Повеселиться на фестивале красок, заняться йогой и медитациями и научиться готовить местные блюда

Описание
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Встречать долгожданную весну будем в Индии, с песнями, танцами, взрывом красок и большими кострами — на фестивале Холи. Мы тоже присоединимся к празднику, будем разбрызгивать краски и делать яркие фотографии.

А ещё заглянем в гости к местной семье, где вас научат готовить традиционные угощения и подадут на обед вкусные национальные блюда.

Целую неделю проведём в аюрведической клинике, где вы будете посещать подобранные для вас процедуры, заниматься йогой и медитировать, очищая организм, наполняясь энергией и гармонией.
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Большое путешествие по Индии с праздником Холи и лечением в центре Аюрведы
Ближайшие даты:
20
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 15 лет.

Для посещения Индии требуется виза. Ее можно оформить самостоятельно на сайте Индийского консульства вашей страны. Оформление визы за дополнительную плату.

Организатор оставляет за собой право изменить последовательность и программу экскурсий с сохранением их количества.

Компания оставляет за собой право изменять отели с учетом их соответствия стандартам в случае, если в указанных отелях номера закончились.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Дели

Выбирайте утренние рейсы с прибытием с 04:00 до 06:00. Встретим вас в аэропорту и довезём до отеля, где вы позавтракаете. У вас будет время на отдых, а затем отправимся в Дели. На экскурсии посетим Президентский дворец и здание парламента, полюбуемся храмом Лотоса — современным архитектурным шедевром и самым большим бахаистским храмом в мире. Обязательно побываем у Ворот Индии, а на ужин заглянем в ресторан национальной кухни и попробуем традиционные блюда.

Встреча и экскурсия по ДелиВстреча и экскурсия по ДелиВстреча и экскурсия по ДелиВстреча и экскурсия по Дели
2 день

Священный Вриндаван

Позавтракаем и поедем в священный город Вриндаван на севере страны, в штате Уттар-Прадеш. В «город пяти тысяч храмов» стекаются паломники со всей страны, чтобы побывать в месте рождения и взросления бога Кришны.

Заселимся в отель и останемся во Вриндаване на ночь.

Священный ВриндаванСвященный ВриндаванСвященный ВриндаванСвященный Вриндаван
3 день

Переезд в Агру и город Матхура

Проснёмся рано, позавтракаем, разместимся в машине и поедем в Агру. Проедем через город Матхура, чтобы увидеть дворец, в котором был рождён Кришна. Прибудем в Агру, славящуюся на весь мир удивительных архитектурными сооружениями. И не только Тадж-Махалом!

А ещё вы познакомитесь с местными ремёслами, любуясь изделиями из кожи и мраморной инкрустацией. Вечер проведём на террасе бара на крыше.

Переезд в Агру и город МатхураПереезд в Агру и город МатхураПереезд в Агру и город МатхураПереезд в Агру и город Матхура
4 день

Тадж-Махал на рассвете, переезд в Джайпур и «город мёртвых» Фатехпур-Сикри

Побывать в Индии и не увидеть Тадж-Махал? Невозможно! Сегодня отправимся к роскошному сооружению, возведённому императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене Мумтаз. Ко дворцу прибудем на рассвете. В первых лучах солнца Тадж-Махал станет нежно-розовым.

Вернёмся в отель, позавтракаем и отдохнём. В 12:00 выселимся и поедем в Джайпур. По пути заедем в Красный форт, где узнаем удивительные истории о жизни султанов и их жён.

Пройдём по улочкам «мёртвого города» Фатехпур-Сикри. Время замерло здесь, когда жители покинули свои дома из-за нехватки воды. Прогуляемся по пустынному городку из красного песчаника — настоящему музею под открытым небом, и поедем дальше.

Вечером прибудем в Джайпур, заселимся в отель и отдохнём.

Тадж-Махал на рассвете, переезд в Джайпур и «город мёртвых» Фатехпур-СикриТадж-Махал на рассвете, переезд в Джайпур и «город мёртвых» Фатехпур-СикриТадж-Махал на рассвете, переезд в Джайпур и «город мёртвых» Фатехпур-СикриТадж-Махал на рассвете, переезд в Джайпур и «город мёртвых» Фатехпур-Сикри
5 день

Прогулка по Джайпуру и кулинарный мастер-класс в местной семье

Позавтракаем и поедем в Янтарный форт — комплекс роскошных дворцов, садов и храмов. Форт расположился на вершине холма, куда можно добраться пешком или доехать на автомобиле, а желающие смогут подняться на слонах.

Изюминка тура — праздник Холи. Джайпур уже готов ко встрече гостей, которые стекаются со всей страны, чтобы повеселиться, потанцевать и насладиться буйством красок.

Погуляем по улочкам нарядного Джайпура, заглянем на рынки и в магазинчики в поисках сувениров и необычных подарков: ткани, украшения, одежду. А ещё покажем вам секретное место с лучшим видом на Дворец ветров.

На обед нас в гости будет ждать местная семья. Вместе с хозяйками приготовим индийские блюда и насладимся домашними угощениями. А вечером понаблюдаем за тем, как горожане готовятся праздновать Холи: совершают обряды, жгут костры и обязательно едят мороженое. По желанию сможем сходить в кинотеатр и посмотреть болливудский фильм.

Прогулка по Джайпуру и кулинарный мастер-класс в местной семьеПрогулка по Джайпуру и кулинарный мастер-класс в местной семьеПрогулка по Джайпуру и кулинарный мастер-класс в местной семьеПрогулка по Джайпуру и кулинарный мастер-класс в местной семьеПрогулка по Джайпуру и кулинарный мастер-класс в местной семье
6 день

Празднование Холи и перелёт в Кералу

Сегодня будем веселиться на одном из крупнейших в Индии фестивалей Холи, когда весь город окрашивается в яркие тона, отовсюду слышна музыка, а гости праздника танцуют, поют и разбрызгивают краски. Не будем и мы отставать. Весело отпразднуем окончание зимы и поприветствуем долгожданную весну.

Затем вернёмся в отель, переоденемся и поедем в аэропорт, чтобы перелететь в штат Керала. По прилёте заселимся в отель и отдохнём.

Празднование Холи и перелёт в КералуПразднование Холи и перелёт в КералуПразднование Холи и перелёт в КералуПразднование Холи и перелёт в КералуПразднование Холи и перелёт в Кералу
7 день

Лечение в аюрведическом центре

В первый день лечения в аюрведическом центре вас ждёт индивидуальная консультация с терапевтом. После неё специалисты клиники подготовят персональную программу лечения с учётом всех нюансов вашего здоровья. Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.

Программа процедур и практик направлена на омоложение и очищение организма. Будем пробуждать естественные защитные силы и повышать уровень энергии.

Лечение в аюрведическом центреЛечение в аюрведическом центреЛечение в аюрведическом центре
8 день

Лечение в аюрведическом центре

Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.

9 день

Лечение в аюрведическом центре

Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.

10 день

Лечение в аюрведическом центре

Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.

11 день

Лечение в аюрведическом центре

Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.

12 день

Лечение в аюрведическом центре

Каждый день вы будете посещать процедуры по 2-3 часа в день, питаться в соответствии с назначениями врачей, заниматься йогой и медитировать.

13 день

Окончание программы и отъезд

Выселимся из номеров и поедем в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, до 06:00
Завершение: Аэропорт Тривандрум
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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