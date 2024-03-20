Побывать в Индии и не увидеть Тадж-Махал? Невозможно! Сегодня отправимся к роскошному сооружению, возведённому императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене Мумтаз. Ко дворцу прибудем на рассвете. В первых лучах солнца Тадж-Махал станет нежно-розовым.

Вернёмся в отель, позавтракаем и отдохнём. В 12:00 выселимся и поедем в Джайпур. По пути заедем в Красный форт, где узнаем удивительные истории о жизни султанов и их жён.

Пройдём по улочкам «мёртвого города» Фатехпур-Сикри. Время замерло здесь, когда жители покинули свои дома из-за нехватки воды. Прогуляемся по пустынному городку из красного песчаника — настоящему музею под открытым небом, и поедем дальше.

Вечером прибудем в Джайпур, заселимся в отель и отдохнём.