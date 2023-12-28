Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Индивидуальный тур в Дели

Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю

Приглашаем вас погрузиться в индийскую культуру и историю сооружений двух городов.

Вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и узнаете об их прошлом, значении символов и таящихся в них секретах. Мы заглянем в музей, где собраны уникальные произведения искусства и ремёсел Индии 17–20 веков. Побываем в астрономической обсерватории со старинным оборудованием.

Вас также ждут главный символ страны — Тадж-Махал — и его маленькая копия, Красный форт и форт Амбер, мавзолеи, сады и дворцы — каждый со своей изюминкой.
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Ближайшие даты:
28
дек
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18
янв
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Описание

Организационные детали

Порядок и места посещений в городах могут изменяться в зависимости от ваших предпочтений и пожеланий.
Важно: по пятницам Тадж-Махал закрыт для посещения.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Агру, Тадж-Махал, Красный форт, мавзолей Биби-Ка-Макбара

Встречаемся в Дели и едем в Агру (время в пути — 3-4 часа, 250 км). Знакомство с достопримечательностями города начнём с главного символа страны — величественного Тадж-Махала. Вас ждёт не только фотосессия на фоне его белоснежного мрамора, но и увлекательное расследование истории сооружения и его символизма. Вы узнаете, как создавался этот мавзолей-мечеть, услышите о невероятной силе любви и сможете ощутить налёт романтики, который он хранит.

Затем отправимся к Красному форту. Мы расскажем вам о событиях прошлого, оставивших свой след в камне грандиозных дворцов и стен. В завершении посетим мини-копию Тадж-Махала — мавзолей Биби-Ка-Макбара с четырьмя минаретами, построенный в 17-м веке и полный очарования.

Переезд в Агру, Тадж-Махал, Красный форт, мавзолей Биби-Ка-МакбараПереезд в Агру, Тадж-Махал, Красный форт, мавзолей Биби-Ка-МакбараПереезд в Агру, Тадж-Махал, Красный форт, мавзолей Биби-Ка-МакбараПереезд в Агру, Тадж-Махал, Красный форт, мавзолей Биби-Ка-Макбара
2 день

Переезд в Джайпур, посещение храмов и дворца-музея

Сегодня в 09:00 выезжаем в Джайпур (время в пути — 3-4 часа, 250 км), где проведём этот и завтрашний дни.
Известный как «розовый город» из-за цвета камня, использованного при строительстве, Джайпур богат историческими памятниками: дворцами и крепостями, храмами и садами.

По пути мы посетим паломнический храм Галтаджи (храм Обезьян), на территории которого обитает множество этих животных. После размещения в отеле отправимся в храм Бирла Мандир, возведённый в конце 20-го века из белого мрамора, а затем — в Хава-Махал, также называемый Дворцом ветров. Он был построен для гарема со множеством окон, через которые женщины раджпутов наблюдали за шумным базаром снизу, оставаясь незамеченными.

В завершении побываем во дворце-музее «Альберт-холл», где собраны уникальные произведения искусства и ремёсел Индии 17–20 веков.

Переезд в Джайпур, посещение храмов и дворца-музеяПереезд в Джайпур, посещение храмов и дворца-музеяПереезд в Джайпур, посещение храмов и дворца-музеяПереезд в Джайпур, посещение храмов и дворца-музея
3 день

Продолжение знакомства с Джайпуром

Утром отправляемся за город к хорошо сохранившемуся форту Амбер, служившему королевской столицей в течение семи лет, пока не был построен город Джайпур. Этот красивый комплекс, возведённый в 10-м веке, встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри вы обнаружите дворцы и залы для собраний, павильоны, храмы и сады.

После доедем до Джал-Махала — дворца на озере Ман-Сагар. Затем осмотрим Городской дворец — бывшую резиденцию махараджей, правителей Раджастана. Побываем в астрономической обсерватории Джантар-Мантар, где вы увидите старинное оборудование, предназначенное для определения расположения звёзд и других секретов космоса.

Продолжение знакомства с ДжайпуромПродолжение знакомства с ДжайпуромПродолжение знакомства с ДжайпуромПродолжение знакомства с Джайпуром
4 день

Переезд в Дели

В 08:00 отправляемся из Джайпура в Дели (время в пути — 3-4 часа, 250 км) и прощаемся по приезде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, 08:00
Завершение: Дели, около 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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