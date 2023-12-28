Встречаемся в Дели и едем в Агру (время в пути — 3-4 часа, 250 км). Знакомство с достопримечательностями города начнём с главного символа страны — величественного Тадж-Махала. Вас ждёт не только фотосессия на фоне его белоснежного мрамора, но и увлекательное расследование истории сооружения и его символизма. Вы узнаете, как создавался этот мавзолей-мечеть, услышите о невероятной силе любви и сможете ощутить налёт романтики, который он хранит.

Затем отправимся к Красному форту. Мы расскажем вам о событиях прошлого, оставивших свой след в камне грандиозных дворцов и стен. В завершении посетим мини-копию Тадж-Махала — мавзолей Биби-Ка-Макбара с четырьмя минаретами, построенный в 17-м веке и полный очарования.