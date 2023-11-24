По прилёте вас встретят в аэропорту и отвезут в отель в центре города. После размещения и отдыха вас ждёт экскурсия по городу, которая начнётся в 13:00. Вы проедете по главному проспекту столицы, осмотрите дворец Президента и здание Парламента, мемориальный комплекс «Ворота Индии». Вы побываете в самом большом в Дели сикхском храме Гурудвара Бангла Сахиб, главное здание которого построено из мрамора и украшено золотыми куполами. Посетите храм Лакшми-Нарайян — священное место, куда устремляются паломники со всей страны.

В старой части осмотрите шедевр мусульманской архитектуры — мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора. Это самая большая мечеть страны. Полюбуетесь императорской крепостью — Красным фортом. В 18:00 — окончание программы в отеле.