Осмотреть дворцы и храмы Дели, Агры и Джайпура и понежиться на побережье океана
В городах золотого треугольника вас ждут знаменитые форты, храмы и мавзолеи, а на Гоа - мягкий песок пляжей и ласковое солнце.
Вы сами сможете решить, как провести время: насладиться отдыхом или отправиться на дополнительные экскурсии. А все внутренние перелёты мы включили в стоимость!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, экскурсия по Дели
По прилёте вас встретят в аэропорту и отвезут в отель в центре города. После размещения и отдыха вас ждёт экскурсия по городу, которая начнётся в 13:00. Вы проедете по главному проспекту столицы, осмотрите дворец Президента и здание Парламента, мемориальный комплекс «Ворота Индии». Вы побываете в самом большом в Дели сикхском храме Гурудвара Бангла Сахиб, главное здание которого построено из мрамора и украшено золотыми куполами. Посетите храм Лакшми-Нарайян — священное место, куда устремляются паломники со всей страны.
В старой части осмотрите шедевр мусульманской архитектуры — мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора. Это самая большая мечеть страны. Полюбуетесь императорской крепостью — Красным фортом. В 18:00 — окончание программы в отеле.
Переезд в Джайпур, знакомство с городом
После завтрака, в 09:00 вы отправитесь в Джайпур. Из-за цвета камня, который использовался при строительстве, город называют розовым, а основан он был в качестве новой столицы государства. Вы
посетите паломнический храм Галтаджи или храм Обезьян, где расположены священные целебные источники и древние святыни, известные своими фресками. На территории обитает много обезьян — они дружелюбно относятся к прихожанам, и их можно покормить прямо с рук.
Затем вы побываете в роскошном парковом комплексе «Сисодия Рани-ка-Багх», где часто снимают музыкально-танцевальные номера для Болливуда. Желающие смогут примерить национальные костюмы. Вечером — размещение в отеле, отдых.
Форт Амбер, дворцы, обсерватория и музеи Джайпура
Утром вы посетите красивый дворцовый комплекс за городом — форт Амбер. В роскошный дворец махараджей, знаменитый своими зеркальными залами и пышными садами, вы въедете верхом на слонах! Днём программа продолжится обзорной экскурсией по Джайпуру. Вы увидите дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде, и Хава-Махал — дворец ветров. Затем побываете в обсерватории Джантар-Мантар, где посмотрите на архитектурные астрономические сооружения самой большой из подобных обсерваторий.
В завершении заглянете в музеи Городского дворца — резиденции князей Джайпура, часть которой до сих пор принадлежит королевской семье, а другая знакомит с увлекательными экспозициями. Например, в оружейном отделе можно рассмотреть оружие разных веков, а в текстильном — наряды правителей.
Переезд в Агру, Фатехпур-Сикри и достопримечательности города
Сегодня в 09:00 вы отправитесь в Агру. По дороге посетите город-музей Фатехпур-Сикри примерно в 200 км от Джайпура. Дворцовый комплекс, который построили в честь рождения наследника престола, поражает своей грандиозностью. Заглянете и в мавзолей святого суфия, предсказавшего императору рождение сына, будущего императора.
По приезде в Агру вы побываете у легендарного Красного форта, долгое время служившего резиденцией Великих Императоров. Осмотрите усыпальницу Итимад-Уд-Даула — «Маленький Тадж» из белого мрамора, которую построила в век17-м веке е императрица Нур Джахан в память о своем отце. Затем — размещение в отеле, отдых.
Посещение Тадж-Махала, переезд в Дели, перелёт в Гоа
Рано утром, пока ещё не набежало большое количество людей, вы посетите Тадж-Махал — воплощение вечно живой любви на земле. В течение 17 лет мастера из разных стран претворяли в жизнь удивительный проект императора Шах Джахана — усыпальницу для любимой супруги.
Затем — трансфер в аэропорт Дели (в пути около 3,5 часов). В 22:00 — вылет из Дели в Гоа.
Прибытие в Гоа, отдых
Ночью, в 00:30 — прибытие в аэропорт Гоа, переезд до отеля, размещение, отдых.
Весь сегодняшний день — в вашем распоряжении: можно отдохнуть на побережье и насладиться теплом и солнцем.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня желающие могут продолжить пляжный отдых. Второй вариант досуга — отправиться на дополнительную экскурсию (стоимость — 3600 руб. с человека, обед включен). В 06:00 вас заберут из отеля. Вы побываете у самого высокого водопада в Гоа — Дудхсагар — в нём даже можно искупаться. Посетите плантацию специй и попробуете традиционные блюда индийской кухни (шведский стол). Покатаетесь на слонах, осмотрите храм бога мудрости и благополучия Ганеши, а также бывшую столицу штата португальской эпохи «Олд Гоа». В 17:00 — окончание экскурсии в отеле.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня тоже свободный день. Также мы предлагаем дополнительную экскурсию (стоимость — 11 200 руб. с человека, завтрак включен). В 04:00 вас заберут из отеля и отвезут знакомиться со столицами царства Чалукья — городами Бадами, Айхол, Паттадакал, где расположены красивые древние храмы.
Бадами лежит между двух скальных выступов, на берегу искусственного озера Бхутанатха, посвященного Шиве. Город известен скальными храмовыми сооружениями, перед которыми раскинулись дворы с верандами, колоннами и молельнями с уникальными рельефами. Айхол был первой столицей династии Чалукья, тут находится более 100 храмов 6-12 веков. Вы посмотрите на священные сооружения с особенностями и северного, или городского, стиля (нагара) и южного стиля (дравида), что не встречается больше нигде. В городе Паттадакал вы побываете в храме Вирупакша и других, увидите рельефы с изображениями эпизодов из великих произведений, необычные скульптуры и лепнину. В 22:00 — окончание экскурсии в вашем отеле.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Отдых на пляже или дополнительная экскурсия (стоимость — 6000 руб. с человека, завтрак включен). В 04:00 вас заберут из отеля. Во время поездки вы сможете погрузиться в атмосферу индийской религии и мифов, увидите самую высокую в мире статую Шивы и большой храмовый комплекс Мурдешвар. Посетите старинный город священнослужителей Гокарна: осмотрите праздничную колесницу, побываете у сакрального пруда Котитеерта и заглянете на рынок. А в завершении вас ждёт живописный пляж, где искупаться, поужинать и полюбоваться закатом. 20:00 — окончание экскурсии в вашем отеле.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Гоа и вечерний перелёт в Дели.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дели, аэропорт, утроЗавершение: Дели, аэропорт, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.