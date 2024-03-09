Индийский текстильный тур

Индивидуальный тур в Дели
Откройте для себя текстильные традиции Индии благодаря нашему туру.

Вы погрузитесь в мир текстиля ручной работы, замысловатых украшений и традиционных техник окрашивания.

За время этого красочного приключения вы не только влюбитесь в текстильные сокровища Индии и побываете на мастер-классах, но и увидите главные достопримечательности Золотого треугольника.
Индийский текстильный тур
Индийский текстильный тур
Индийский текстильный тур
Ближайшие даты:
9
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10
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур «все включено» с 3-звездочными отелямиот $999
Тур «все включено» с 4-звездочными отелямиот $1 399
Тур «все включено» с 5-звездочными отелямиот $1 729
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Старый и Нью-Дели
  • Агра
  • Джайпур

Описание

В нашем захватывающем туре вам откроются секреты текстильных традиций Индии. От блочной печати до шелкового ткачества — попробуйте на собственном опыте волшебство многовековых техник.

Что вас ждет

Первые два дня тура мы проведем в Дели — вы посетите Кутб-Минар, гробницу Хумаюна и другие достопримечательности города, а также совершите поездку на тук-туке в Чандни Чоук. Далее нас ждет переезд в Агру. Затем вы посетите группу частных ремесленников, которые на протяжении нескольких поколений вышивают в сказочной технике Зардози. Побываете в Тадж-Махале, Красном форте и сможете выбрать сувениры на рынках Агры. После мы отправимся в Джайпур, где нас ждет не только обзорная экскурсия, но и настоящий сеанс рукоделия. Вы научитесь изысканно нежной белой технике, известной как Чиканкари. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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