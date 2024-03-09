Откройте для себя текстильные традиции Индии благодаря нашему туру.
Вы погрузитесь в мир текстиля ручной работы, замысловатых украшений и традиционных техник окрашивания.
За время этого красочного приключения вы не только влюбитесь в текстильные сокровища Индии и побываете на мастер-классах, но и увидите главные достопримечательности Золотого треугольника.
Вы погрузитесь в мир текстиля ручной работы, замысловатых украшений и традиционных техник окрашивания.
За время этого красочного приключения вы не только влюбитесь в текстильные сокровища Индии и побываете на мастер-классах, но и увидите главные достопримечательности Золотого треугольника.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $999
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $1 399
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $1 729
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
Описание
В нашем захватывающем туре вам откроются секреты текстильных традиций Индии. От блочной печати до шелкового ткачества — попробуйте на собственном опыте волшебство многовековых техник.
Что вас ждет
Первые два дня тура мы проведем в Дели — вы посетите Кутб-Минар, гробницу Хумаюна и другие достопримечательности города, а также совершите поездку на тук-туке в Чандни Чоук. Далее нас ждет переезд в Агру. Затем вы посетите группу частных ремесленников, которые на протяжении нескольких поколений вышивают в сказочной технике Зардози. Побываете в Тадж-Махале, Красном форте и сможете выбрать сувениры на рынках Агры. После мы отправимся в Джайпур, где нас ждет не только обзорная экскурсия, но и настоящий сеанс рукоделия. Вы научитесь изысканно нежной белой технике, известной как Чиканкари. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Нью-Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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