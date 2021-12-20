Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану

Индивидуальный тур в Дели

Побывать в цветных городах, провести ночь в пустыне и полюбоваться Тадж-Махалом на рассвете

Приглашаем вас исследовать север Индии — самый большой штат страны Раджастан.

Мы посетим древние храмы и неприступные форты, услышим легенды о могущественных богах и богатейших вельможах, будем ночевать в хавели и лагере посреди пустыни.

Отведаем национальные блюда и напитки в аутентичных ресторанах и познакомимся с самобытными раджастанскими танцами и песнями.

А передвигаться будем не только на автобусах: в качестве транспорта используем лодки, рикшей, слонов и верблюдов.
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Из Дели в Агру: большое путешествие по Раджастану
Ближайшие даты:
22
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 950
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Прилетим в Дели и спокойно подготовимся к большому путешествию по самому большому штату страны на северо-западе Индии — Раджастану.

2 день

Знакомство с Дели

Первым делом познакомимся с сердцем Индии — Дели. Посетим парк «Сады Лоди», где покоятся правители и вельможи Средневековья. Заглянем в крепость Агра-форт, бывшую в эпоху империи Великих Моголов резиденцией султанов. Побываем в главной мечети города — Джама Масджид и сделаем памятное фото на фоне монумента погибшим солдатам «Ворота Индии».

Знакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с Дели
3 день

Шекхавати

Сегодня отправимся в Шекхавати — один из самых интересных и при этом малопосещаемых регионов страны. Раньше здесь пролегал караванный путь, и торговцы отдыхали перед длинной дорогой через пустыню. После обеда в аутентичном ресторане останется свободное время.

ШекхаватиШекхаватиШекхаватиШекхавати
4 день

Продолжаем исследовать Шекхавати

Целый день посвятим истории и культуре Шекхавати. С середины 19-го века обосновавшиеся здесь купцы соревновались богатством друг с другом и строили похожие на дворцы особняки — хавели, украшенные витиеватыми красочными фресками, колоннами, резными балконами и арками. Благодаря причудливой архитектуре эти места называют галереей под открытым небом.

Продолжаем исследовать ШекхаватиПродолжаем исследовать ШекхаватиПродолжаем исследовать ШекхаватиПродолжаем исследовать Шекхавати
5 день

Храм Карни Мата и Биканер

Утром ещё побродим по улочкам Шекхавати, а ближе к обеду стартуем в город посреди пустыни Биканер. По пути остановимся в храме Карни Мата, где верующие поклоняются крысам. Ночевать будем в отеле, чей хозяин предпочитает экстравагантный дизайн: номера здесь достойны быть запечатлёнными на фотографиях.

Храм Карни Мата и БиканерХрам Карни Мата и БиканерХрам Карни Мата и БиканерХрам Карни Мата и Биканер
6 день

Биканер и Джайсалмер

Поближе познакомимся с Биканером. Погуляем по историческому центру со множеством хавели, старинными городскими воротами, крепостными стенами и фортом. Узнаем о живущих здесь легендарных индийских астрологах, мастерах набивного текстиля и тиснения, учениках школы акварельной миниатюры и фестивале верблюдов.

Вечером отправимся на границу с Пакистаном, в Джайсалмер. Он удалён от туристических маршрутов, построен посреди пустыни из жёлтого песчаника и называется Золотым городом. Поужинаем в кафе у форта с видом на нижний город и цитадель.

Биканер и ДжайсалмерБиканер и ДжайсалмерБиканер и ДжайсалмерБиканер и Джайсалмер
7 день

Джайсалмер и пустыня Тар

Первую половину дня посвятим Джайсалмеру. Осмотрим форт, джанийские каменные храмы, украшенные ажурной резьбой, и самые красивые в городе хавели.

После обеда отправимся на верблюдах на ночёвку в дюнах пустыни Тар. Встретим закат, поужинаем традиционными для этих мест блюдами у костра и полюбуемся раджастанскими танцами с огнём.

Джайсалмер и пустыня ТарДжайсалмер и пустыня ТарДжайсалмер и пустыня ТарДжайсалмер и пустыня Тар
8 день

Джодхпур

После завтрака в пустыне вернёмся в Джайсалмер. Пообедав, поедем в сторону Джодхпура. Дорога будет пролегать через храмовый комплекс 8-11 веков в Осиане. На закате окажемся в одном из самых неприступных фортов Индии, пристанище могущественных махараджей — Мехрангархе.

ДжодхпурДжодхпурДжодхпурДжодхпур
9 день

Синий город и Ранакпур

Позавтракав, изучим район Джодхпура у основания холма, который известен как Синий город из-за яркого цвета зданий, и устроим шопинг в антикварных лавках. После обеда заглянем в деревню племени бишнои — последователей средневекового духовного учения, которых называют самыми добрыми людьми на земле из-за их бережного отношения к природе. Вечером окажемся в Ранакпуре, знаменитом благодаря комплексу красивейших джанийских храмов.

Синий город и РанакпурСиний город и РанакпурСиний город и РанакпурСиний город и Ранакпур
10 день

Удайпур

Начнём день завтраком и поездкой в форт Кумбалгарх в окружении 13 горных вершин, который местные жители называют Великой Индийской стеной. К вечеру прибудем в Белый город — Удайпур, популярный у европейских путешественников. Он входит в число культурных центров страны, населённых художниками, антикварами и творческими людьми.

УдайпурУдайпурУдайпурУдайпур
11 день

Знакомство с Белым городом

Осмотр Удайпура начнём с городского дворца, где и сейчас живёт бывший член королевской семьи. Покатаемся на лодке по озеру Пичола, посетим роскошный дворец Джаг Мандир на острове и главный вайшнавский храм Джагдиш.

Затем пройдёмся по антикварным и художественным лавкам, заглянем во дворец муссонов с завораживающей панорамой горного хребта Аравали и Белого города. После ужина будет вечер раджастанской музыки и танцев.

Знакомство с Белым городомЗнакомство с Белым городомЗнакомство с Белым городомЗнакомство с Белым городом
12 день

Храмы Нагда и Эклинджи, Аджмер и Пушкар

Подкрепившись, отправимся к развалинам древнего храма Нагда и действующему храму Эклинджи. Сделаем остановку в городе Аджмере у мусульманской святыни — усыпальницы суфийского шейха из Персии.

Ночевать будем в городке Пушкар — излюбленном местечке европейских хиппи. Вечер проведём, покупая недорогую одежду из хлопка или потягивая напиток ласси или чай масала на берегу священного озера.

Храмы Нагда и Эклинджи, Аджмер и ПушкарХрамы Нагда и Эклинджи, Аджмер и ПушкарХрамы Нагда и Эклинджи, Аджмер и ПушкарХрамы Нагда и Эклинджи, Аджмер и Пушкар
13 день

Храмы Сарасвати и Брахмы, Джайпур

Желающие смогут встретить рассвет у храма богини Сарасвати, откуда открываются захватывающие виды города, озера и холмов. После завтрака мы побываем в единственном в мире храме Брахмы и услышим легенды об этом боге, одном из трёх главных божеств Индии. После стартуем в сторону Джайпура — мировой столицы огранки драгоценных камней со множеством ювелирных лавок.

Храмы Сарасвати и Брахмы, ДжайпурХрамы Сарасвати и Брахмы, ДжайпурХрамы Сарасвати и Брахмы, ДжайпурХрамы Сарасвати и Брахмы, Джайпур
14 день

Розовый город

Сегодняшний день проведём в Джайпуре, называемом Розовым городом. Увидим королевский дворец, где хранятся самые большие в мире серебряные сосуды, средневековую обсерваторию и визитную карточку Раджастана — дворец ветров Хава-Махал.

Розовый городРозовый городРозовый городРозовый город
15 день

Форт Амбер, Гальта и Абханери

Утром поднимемся на слонах к форту-крепости и средневековой резиденции раджи Амбер. Посетим королевский дворец и его хранилище исторических костюмов, оружия, ковров и живописи.

Затем заедем в Гальту, известную храмами богов Кришны, Рамы и Ханумана. Остановимся в Абханери у ступенчатого колодца-баори и древнего храма Харшад-Мата. Если успеем, насладимся закатом у городского дворца в Алваре.

Форт Амбер, Гальта и АбханериФорт Амбер, Гальта и АбханериФорт Амбер, Гальта и АбханериФорт Амбер, Гальта и Абханери
16 день

Форт Бала Кила и Агра

Полюбуемся восходом солнца у пруда, где обитают павлины, коровы, свиньи, олени и собаки, которых можно кормить с рук. Поднимемся на смотровую площадку форта Бала Кила с панорамой города и холмов и к городскому дворцу. Потом направимся в «город мрамора» Агру и на закате увидим одно из 7 чудес света — величественный Тадж-Махал.

Форт Бала Кила и АграФорт Бала Кила и АграФорт Бала Кила и АграФорт Бала Кила и Агра
17 день

Тадж-Махал

Встанем пораньше, чтобы успеть до наплыва путешественников, — перед рассветом отправимся к Тадж-Махалу и услышим красивую легенду о любви. В завершение поездки заглянем в форт Агры. Впереди нас ждёт долгий переезд в Дели.

Тадж-МахалТадж-МахалТадж-МахалТадж-Махал
18 день

Завершающий день

Собираемся в обратную дорогу и спешим на рейс в аэропорт. Прощаемся и летим по домам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
аэропорт Дели, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 18 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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