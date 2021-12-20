Поближе познакомимся с Биканером. Погуляем по историческому центру со множеством хавели, старинными городскими воротами, крепостными стенами и фортом. Узнаем о живущих здесь легендарных индийских астрологах, мастерах набивного текстиля и тиснения, учениках школы акварельной миниатюры и фестивале верблюдов.

Вечером отправимся на границу с Пакистаном, в Джайсалмер. Он удалён от туристических маршрутов, построен посреди пустыни из жёлтого песчаника и называется Золотым городом. Поужинаем в кафе у форта с видом на нижний город и цитадель.