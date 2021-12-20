Побывать в цветных городах, провести ночь в пустыне и полюбоваться Тадж-Махалом на рассвете
Мы посетим древние храмы и неприступные форты, услышим легенды о могущественных богах и богатейших вельможах, будем ночевать в хавели и лагере посреди пустыни.
Отведаем национальные блюда и напитки в аутентичных ресторанах и познакомимся с самобытными раджастанскими танцами и песнями.
А передвигаться будем не только на автобусах: в качестве транспорта используем лодки, рикшей, слонов и верблюдов.
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 950
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Программа тура по дням
Начало путешествия
Прилетим в Дели и спокойно подготовимся к большому путешествию по самому большому штату страны на северо-западе Индии — Раджастану.
Знакомство с Дели
Первым делом познакомимся с сердцем Индии — Дели. Посетим парк «Сады Лоди», где покоятся правители и вельможи Средневековья. Заглянем в крепость Агра-форт, бывшую в эпоху империи Великих Моголов резиденцией султанов. Побываем в главной мечети города — Джама Масджид и сделаем памятное фото на фоне монумента погибшим солдатам «Ворота Индии».
Шекхавати
Сегодня отправимся в Шекхавати — один из самых интересных и при этом малопосещаемых регионов страны. Раньше здесь пролегал караванный путь, и торговцы отдыхали перед длинной дорогой через пустыню. После обеда в аутентичном ресторане останется свободное время.
Продолжаем исследовать Шекхавати
Целый день посвятим истории и культуре Шекхавати. С середины 19-го века обосновавшиеся здесь купцы соревновались богатством друг с другом и строили похожие на дворцы особняки — хавели, украшенные витиеватыми красочными фресками, колоннами, резными балконами и арками. Благодаря причудливой архитектуре эти места называют галереей под открытым небом.
Храм Карни Мата и Биканер
Утром ещё побродим по улочкам Шекхавати, а ближе к обеду стартуем в город посреди пустыни Биканер. По пути остановимся в храме Карни Мата, где верующие поклоняются крысам. Ночевать будем в отеле, чей хозяин предпочитает экстравагантный дизайн: номера здесь достойны быть запечатлёнными на фотографиях.
Биканер и Джайсалмер
Поближе познакомимся с Биканером. Погуляем по историческому центру со множеством хавели, старинными городскими воротами, крепостными стенами и фортом. Узнаем о живущих здесь легендарных индийских астрологах, мастерах набивного текстиля и тиснения, учениках школы акварельной миниатюры и фестивале верблюдов.
Вечером отправимся на границу с Пакистаном, в Джайсалмер. Он удалён от туристических маршрутов, построен посреди пустыни из жёлтого песчаника и называется Золотым городом. Поужинаем в кафе у форта с видом на нижний город и цитадель.
Джайсалмер и пустыня Тар
Первую половину дня посвятим Джайсалмеру. Осмотрим форт, джанийские каменные храмы, украшенные ажурной резьбой, и самые красивые в городе хавели.
После обеда отправимся на верблюдах на ночёвку в дюнах пустыни Тар. Встретим закат, поужинаем традиционными для этих мест блюдами у костра и полюбуемся раджастанскими танцами с огнём.
Джодхпур
После завтрака в пустыне вернёмся в Джайсалмер. Пообедав, поедем в сторону Джодхпура. Дорога будет пролегать через храмовый комплекс 8-11 веков в Осиане. На закате окажемся в одном из самых неприступных фортов Индии, пристанище могущественных махараджей — Мехрангархе.
Синий город и Ранакпур
Позавтракав, изучим район Джодхпура у основания холма, который известен как Синий город из-за яркого цвета зданий, и устроим шопинг в антикварных лавках. После обеда заглянем в деревню племени бишнои — последователей средневекового духовного учения, которых называют самыми добрыми людьми на земле из-за их бережного отношения к природе. Вечером окажемся в Ранакпуре, знаменитом благодаря комплексу красивейших джанийских храмов.
Удайпур
Начнём день завтраком и поездкой в форт Кумбалгарх в окружении 13 горных вершин, который местные жители называют Великой Индийской стеной. К вечеру прибудем в Белый город — Удайпур, популярный у европейских путешественников. Он входит в число культурных центров страны, населённых художниками, антикварами и творческими людьми.
Знакомство с Белым городом
Осмотр Удайпура начнём с городского дворца, где и сейчас живёт бывший член королевской семьи. Покатаемся на лодке по озеру Пичола, посетим роскошный дворец Джаг Мандир на острове и главный вайшнавский храм Джагдиш.
Затем пройдёмся по антикварным и художественным лавкам, заглянем во дворец муссонов с завораживающей панорамой горного хребта Аравали и Белого города. После ужина будет вечер раджастанской музыки и танцев.
Храмы Нагда и Эклинджи, Аджмер и Пушкар
Подкрепившись, отправимся к развалинам древнего храма Нагда и действующему храму Эклинджи. Сделаем остановку в городе Аджмере у мусульманской святыни — усыпальницы суфийского шейха из Персии.
Ночевать будем в городке Пушкар — излюбленном местечке европейских хиппи. Вечер проведём, покупая недорогую одежду из хлопка или потягивая напиток ласси или чай масала на берегу священного озера.
Храмы Сарасвати и Брахмы, Джайпур
Желающие смогут встретить рассвет у храма богини Сарасвати, откуда открываются захватывающие виды города, озера и холмов. После завтрака мы побываем в единственном в мире храме Брахмы и услышим легенды об этом боге, одном из трёх главных божеств Индии. После стартуем в сторону Джайпура — мировой столицы огранки драгоценных камней со множеством ювелирных лавок.
Розовый город
Сегодняшний день проведём в Джайпуре, называемом Розовым городом. Увидим королевский дворец, где хранятся самые большие в мире серебряные сосуды, средневековую обсерваторию и визитную карточку Раджастана — дворец ветров Хава-Махал.
Форт Амбер, Гальта и Абханери
Утром поднимемся на слонах к форту-крепости и средневековой резиденции раджи Амбер. Посетим королевский дворец и его хранилище исторических костюмов, оружия, ковров и живописи.
Затем заедем в Гальту, известную храмами богов Кришны, Рамы и Ханумана. Остановимся в Абханери у ступенчатого колодца-баори и древнего храма Харшад-Мата. Если успеем, насладимся закатом у городского дворца в Алваре.
Форт Бала Кила и Агра
Полюбуемся восходом солнца у пруда, где обитают павлины, коровы, свиньи, олени и собаки, которых можно кормить с рук. Поднимемся на смотровую площадку форта Бала Кила с панорамой города и холмов и к городскому дворцу. Потом направимся в «город мрамора» Агру и на закате увидим одно из 7 чудес света — величественный Тадж-Махал.
Тадж-Махал
Встанем пораньше, чтобы успеть до наплыва путешественников, — перед рассветом отправимся к Тадж-Махалу и услышим красивую легенду о любви. В завершение поездки заглянем в форт Агры. Впереди нас ждёт долгий переезд в Дели.
Завершающий день
Собираемся в обратную дорогу и спешим на рейс в аэропорт. Прощаемся и летим по домам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- аэропорт Дели, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 18 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.