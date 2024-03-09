Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии

Индивидуальный тур в Дели
Наше путешествие станет для вас настоящей культурной одиссеей. Вы найдете и увидите сокровища Индии — от достопримечательностей Дели до великолепия Тадж-Махала.

Также вы побываете в Пушкаре, где сможете посетить верблюжье сафари и исследовать религиозные святыни города, а после отправитесь в Джайпур с его фортами и дворцами.
Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
Ближайшие даты:
9
мар
10
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур без проживания в отелеот $359
Тур «все включено» с 3-звездочными отелямиот $559
Тур «все включено» с 4-звездочными отелямиот $699
Тур «все включено» с 5-звездочными отелямиот $999
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Старый и Нью-Дели
  • Агра
  • Джайпур
  • Пушкар

Описание

Вас ждет очаровательная культурная одиссея. Вы исследуете золотые сокровища разнообразного наследия Индии — от величественных дворцов до священных храмов.

Что вас ждет

Первый день тура мы проведем в Дели. Вы сможете исследовать главные достопримечательности города. Посетите Кутуб-Минар и знаменитые рынки Чандни Чоук, сделайте покупки и поужинайте в ресторане традиционной кухни. Далее наш путь лежит в Агру, которую еще называют городом мрамора. Именно здесь находится знаменитый и величественный Тадж-Махал, также вы посетите гробницу Итмад-уд-Даулы. Затем мы отправимся в Пушкар, где вас ждет верблюжье сафари и экскурсия по религиозным местам города. После мы попадем в Джайпур, где посетим два форта, несколько дворцов и другие известные достопримечательности. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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