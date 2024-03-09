Наше путешествие станет для вас настоящей культурной одиссеей. Вы найдете и увидите сокровища Индии — от достопримечательностей Дели до великолепия Тадж-Махала.
Также вы побываете в Пушкаре, где сможете посетить верблюжье сафари и исследовать религиозные святыни города, а после отправитесь в Джайпур с его фортами и дворцами.
Также вы побываете в Пушкаре, где сможете посетить верблюжье сафари и исследовать религиозные святыни города, а после отправитесь в Джайпур с его фортами и дворцами.
Ближайшие даты:
9
мар
мар
10
мар
мар
11
мар
мар
12
мар
мар
13
мар
мар
14
мар
мар
15
мар
мар
Ещё
даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле
|от $359
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $559
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $699
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $999
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
- Пушкар
Описание
Вас ждет очаровательная культурная одиссея. Вы исследуете золотые сокровища разнообразного наследия Индии — от величественных дворцов до священных храмов.
Что вас ждет
Первый день тура мы проведем в Дели. Вы сможете исследовать главные достопримечательности города. Посетите Кутуб-Минар и знаменитые рынки Чандни Чоук, сделайте покупки и поужинайте в ресторане традиционной кухни. Далее наш путь лежит в Агру, которую еще называют городом мрамора. Именно здесь находится знаменитый и величественный Тадж-Махал, также вы посетите гробницу Итмад-уд-Даулы. Затем мы отправимся в Пушкар, где вас ждет верблюжье сафари и экскурсия по религиозным местам города. После мы попадем в Джайпур, где посетим два форта, несколько дворцов и другие известные достопримечательности. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Нью-Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресеньеЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели
Похожие туры из Дели
Авторский тур
4 дня
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
9 мар
10 мар
11 мар
12 мар
$313 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
10 мар
18 мар
26 мар
3 апр
2320$2 088 за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
В Индию на выходные: Дели и Агра с местным другом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
10 мар
11 мар
12 мар
13 мар
$399 за всё до 10 чел.