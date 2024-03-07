Ночной тур в Тадж-Махал в полнолуние из Дели
Предлагаем вам отправиться навстречу романтическим авантюрным приключениям. Вас ждет ночной тур в Тадж-Махал, да не простой, а в полнолуние.
Под лунным небом вы прочувствуете здешнюю атмосферу и получите незабываемые воспоминания, а еще осмотрите другие достопримечательности Агры.
Под лунным небом вы прочувствуете здешнюю атмосферу и получите незабываемые воспоминания, а еще осмотрите другие достопримечательности Агры.
Ближайшие даты:
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $209
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $249
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $309
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Агра
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Итмад-Уд-Даула
Описание
Откройте для себя Тадж-Махал в совершенно новом свете во время нашего ночного тура в полнолуние из Дели. Вы погрузитесь в загадочную атмосферу и великолепие этого архитектурного шедевра.
Что вас ждет
Рано утром мы отправимся прямиком в Агру, где вместе с опытным гидом вы посетите памятник любви Тадж-Махал, сможете купить сувениры на местном рынке, попробовать местную кухню, а вечером вернетесь в Тадж, чтобы понаблюдать за ним в полнолуние со смотровой площадки. Второй день тура начнется с посещения форта Агры, также известного как Красный форт. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Итмад-Уд-Даула, а после полные впечатления вернетесь в Дели. Важно знать• Обратите внимание: тур в ночь полнолуния доступен пять дней в месяц (два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после ночи полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами ночи полнолуния.
- Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в течение 1 ночи в двухместном номере
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер из любой точки Дели, NCR
- Помощь при приезде и отъезде
- Частный гид
- Осмотр достопримечательностей на частном автомобиле с кондиционером и водителем
- Все сборы за парковку, сборы, топливо и налоги
- Бесплатные бутылки с водой и зонтики
- Что не входит
- Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
- Расходы личного характера, т. е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т. д.
- Входные билеты в достопримечательности
- Плата за фото у достопримечательностей
- Все, что не упомянуто в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
- Место начала и завершения?
- Нью-Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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