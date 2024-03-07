Ночной тур в Тадж-Махал в полнолуние из Дели (все включено)
Индивидуальный тур в Дели

Ночной тур в Тадж-Махал в полнолуние из Дели

Предлагаем вам отправиться навстречу романтическим авантюрным приключениям. Вас ждет ночной тур в Тадж-Махал, да не простой, а в полнолуние.

Под лунным небом вы прочувствуете здешнюю атмосферу и получите незабываемые воспоминания, а еще осмотрите другие достопримечательности Агры.
Ночной тур в Тадж-Махал в полнолуние из Дели (все включено)
Ночной тур в Тадж-Махал в полнолуние из Дели (все включено)
Ночной тур в Тадж-Махал в полнолуние из Дели (все включено)
Ближайшие даты:

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур «все включено» с 3-звездочными отелямиот $209
Тур «все включено» с 4-звездочными отелямиот $249
Тур «все включено» с 5-звездочными отелямиот $309
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Агра
  • Тадж-Махал
  • Форт Агры
  • Итмад-Уд-Даула

Описание

Откройте для себя Тадж-Махал в совершенно новом свете во время нашего ночного тура в полнолуние из Дели. Вы погрузитесь в загадочную атмосферу и великолепие этого архитектурного шедевра.

Что вас ждет

Рано утром мы отправимся прямиком в Агру, где вместе с опытным гидом вы посетите памятник любви Тадж-Махал, сможете купить сувениры на местном рынке, попробовать местную кухню, а вечером вернетесь в Тадж, чтобы понаблюдать за ним в полнолуние со смотровой площадки. Второй день тура начнется с посещения форта Агры, также известного как Красный форт. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Итмад-Уд-Даула, а после полные впечатления вернетесь в Дели. Важно знать• Обратите внимание: тур в ночь полнолуния доступен пять дней в месяц (два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после ночи полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами ночи полнолуния.
  • Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в течение 1 ночи в двухместном номере
  • Ежедневный завтрак «шведский стол»
  • Трансфер из любой точки Дели, NCR
  • Помощь при приезде и отъезде
  • Частный гид
  • Осмотр достопримечательностей на частном автомобиле с кондиционером и водителем
  • Все сборы за парковку, сборы, топливо и налоги
  • Бесплатные бутылки с водой и зонтики
Что не входит
  • Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
  • Расходы личного характера, т. е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т. д.
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Плата за фото у достопримечательностей
  • Все, что не упомянуто в разделе «Что включено»
  • Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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