Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой

Увидеть Тадж-Махал на рассвете, побывать в «розовом городе» и ощутить себя героем сказки

Описание
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Встречать 2024 год будем в необычных декорациях.

Вы увидите роскошные дворцы, один из которых парит над водой, а другой имеет сотни окошек, и полюбуетесь каньоном в кратере потухшего вулкана, окружённом зарослями джунглей.

Сфотографируемся у Тадж-Махала в первых лучах солнца, рассмотрим эротические скульптуры в храмах Каджурахо, понаблюдаем за оленями, леопардами, крокодилами, павлинами и обезьянами в естественной среде обитания. Самую волшебную ночь в году проведём в Джайпуре. Вас ждут вкусный праздничный ужин, дискотека и подарок.
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Новогоднее путешествие по «Золотому треугольнику» с праздничной программой
Ближайшие даты:
29
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Дели — третьего по величине города в мире! После заселения у вас будет время на отдых.

2 день

Экскурсия по Дели и переезд в Джайпур

Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам, рассмотрим уникальные ступенчатые колодцы Аграсена и побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, стирают бельё вручную. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.

Переедем в город Джайпур. Расстояние от Дели — 275 км. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.

Вечером насладимся не только вкусным ужином, но и ярким танцевальным шоу.

Экскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в Джайпур
3 день

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и встреча Нового года

Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.

Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.

Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал и храм Лакшми-Нараян, отделанный белым мрамором. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.

Устроим шопинг по текстильным и ювелирным магазинам в поисках необычных сувениров и подарков. А затем отпразднуем Новый год: вас ждут праздничный ужин, дискотека и подарки.

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и встреча Нового годаФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и встреча Нового годаФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и встреча Нового годаФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и встреча Нового годаФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и встреча Нового годаФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и встреча Нового года
4 день

Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру

Побываем в храмовом комплексе Галта, который облюбовали мартышки. Обезьяны дружелюбные, их можно покормить с рук!

Дальше отправимся в Абханери. Расстояние — 90 км. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров. Переедем в Агру и заселимся в отель. Расстояние — 160 км. Вечером по желанию можем посетить театрализованное представление, которое рассказывает о создании архитектурного шедевра Тадж-Махала.

Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру
5 день

Тадж Махал, форт Гвалиор и город Орчха

К Тадж-Махалу отправимся на рассвете, чтобы увидеть одно их самых известных сооружений в мире до наплыва посетителей. Сфотографируемся на фоне дворца и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.

Следующая локация — форт Гвалиор. Расстояние от Агры — 110 км. Сооружение возвышается над округой с высокого холма из песчаника и базальта — зрелище завораживает. Обязательно рассмотрим не только храмы внутри, но и пещеры с огромными скульптурами.

Переедем в городок Орчха, расположенный на берегу реки. Когда-то это была столица княжества Бунделкханд. Заселимся в отель и отдохнём.

Тадж Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж Махал, форт Гвалиор и город Орчха
6 день

Экскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо

Сегодня будем исследовать Орчху: рассмотрим средневековые храмы, посетим Форт Орчхи, дворцы Джахангир Махал, Радж Махал и храм Рам Раджа.

Продолжим путешествие по Индии. На очереди Каджурахо. Расстояние — 175 км. По прибытии заселимся в отель.

Экскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо
7 день

Национальный парк Панна и храмы Кхаджурахо

Сегодня вас ждёт встреча с дикой природой Индии. Поедем в национальный парк Панна, где сможем увидеть оленей, леопардов, крокодилов, павлинов и обезьян.

Изюминка Каджурахо — храмовые комплексы 10-12 веков с эротическими скульптурами и рисунками, иллюстрирующими сцены из Камасутры. Рассмотрим удивительные изображении на стенах «храмов Любви» и вернёмся в отель.

Национальный парк Панна и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна и храмы Кхаджурахо
8 день

Каньон Ранех Фал и возвращение в Дели

Побываем у каньона Ранех Фал прямо в кратере потухшего вулкана, окружённого зарослями джунглей. А ещё здесь множество шумных водопадов от маленьких до гигантских.

Переедем на ж. -д. станцию Джанси и в 18:40 отправимся в Дели в комфортабельном вагоне с кондиционером. Прибудем в столицу в 23:30.

Каньон Ранех Фал и возвращение в ДелиКаньон Ранех Фал и возвращение в ДелиКаньон Ранех Фал и возвращение в ДелиКаньон Ранех Фал и возвращение в Дели
9 день

Отъезд

Рано утром отвезём вас в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели, после 23:30 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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