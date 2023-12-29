Увидеть Тадж-Махал на рассвете, побывать в «розовом городе» и ощутить себя героем сказки
Вы увидите роскошные дворцы, один из которых парит над водой, а другой имеет сотни окошек, и полюбуетесь каньоном в кратере потухшего вулкана, окружённом зарослями джунглей.
Сфотографируемся у Тадж-Махала в первых лучах солнца, рассмотрим эротические скульптуры в храмах Каджурахо, понаблюдаем за оленями, леопардами, крокодилами, павлинами и обезьянами в естественной среде обитания. Самую волшебную ночь в году проведём в Джайпуре. Вас ждут вкусный праздничный ужин, дискотека и подарок.
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Описание
Организационные детали
Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Дели — третьего по величине города в мире! После заселения у вас будет время на отдых.
Экскурсия по Дели и переезд в Джайпур
Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.
Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам, рассмотрим уникальные ступенчатые колодцы Аграсена и побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, стирают бельё вручную. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.
Переедем в город Джайпур. Расстояние от Дели — 275 км. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.
Вечером насладимся не только вкусным ужином, но и ярким танцевальным шоу.
Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и встреча Нового года
Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.
Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.
Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал и храм Лакшми-Нараян, отделанный белым мрамором. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.
Устроим шопинг по текстильным и ювелирным магазинам в поисках необычных сувениров и подарков. А затем отпразднуем Новый год: вас ждут праздничный ужин, дискотека и подарки.
Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру
Побываем в храмовом комплексе Галта, который облюбовали мартышки. Обезьяны дружелюбные, их можно покормить с рук!
Дальше отправимся в Абханери. Расстояние — 90 км. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров. Переедем в Агру и заселимся в отель. Расстояние — 160 км. Вечером по желанию можем посетить театрализованное представление, которое рассказывает о создании архитектурного шедевра Тадж-Махала.
Тадж Махал, форт Гвалиор и город Орчха
К Тадж-Махалу отправимся на рассвете, чтобы увидеть одно их самых известных сооружений в мире до наплыва посетителей. Сфотографируемся на фоне дворца и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.
Следующая локация — форт Гвалиор. Расстояние от Агры — 110 км. Сооружение возвышается над округой с высокого холма из песчаника и базальта — зрелище завораживает. Обязательно рассмотрим не только храмы внутри, но и пещеры с огромными скульптурами.
Переедем в городок Орчха, расположенный на берегу реки. Когда-то это была столица княжества Бунделкханд. Заселимся в отель и отдохнём.
Экскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо
Сегодня будем исследовать Орчху: рассмотрим средневековые храмы, посетим Форт Орчхи, дворцы Джахангир Махал, Радж Махал и храм Рам Раджа.
Продолжим путешествие по Индии. На очереди Каджурахо. Расстояние — 175 км. По прибытии заселимся в отель.
Национальный парк Панна и храмы Кхаджурахо
Сегодня вас ждёт встреча с дикой природой Индии. Поедем в национальный парк Панна, где сможем увидеть оленей, леопардов, крокодилов, павлинов и обезьян.
Изюминка Каджурахо — храмовые комплексы 10-12 веков с эротическими скульптурами и рисунками, иллюстрирующими сцены из Камасутры. Рассмотрим удивительные изображении на стенах «храмов Любви» и вернёмся в отель.
Каньон Ранех Фал и возвращение в Дели
Побываем у каньона Ранех Фал прямо в кратере потухшего вулкана, окружённого зарослями джунглей. А ещё здесь множество шумных водопадов от маленьких до гигантских.
Переедем на ж. -д. станцию Джанси и в 18:40 отправимся в Дели в комфортабельном вагоне с кондиционером. Прибудем в столицу в 23:30.
Отъезд
Рано утром отвезём вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, время по договорённостиЗавершение: Аэропорт Дели, после 23:30 или на следующий день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.