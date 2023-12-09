Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 11:00 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.

Прогуляемся по старой части города. Вы увидите древний форт Пурана Кила, где местные загадывают желания, так как считается, что в нём обитают джинны. Посмотрим на колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат и сикхский храм, на чьей огромной кухне непрерывно готовят еду на сотни гостей. Побываем у башни Воров Чор-Минар, и я расскажу вам, почему она так называется. Пройдёмся по современному модному району в южной части с красивым парком с оленями и озером, гробницами и остатками древнего университета. Здесь же поужинаем. А вечером разместимся в отеле 5*, чтобы отдохнуть с комфортом.