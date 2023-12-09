Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
А весь тур нас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид индиец, который расскажет много интересного о своей стране и её культуре.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8-10 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Дели
Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 11:00 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.
Прогуляемся по старой части города. Вы увидите древний форт Пурана Кила, где местные загадывают желания, так как считается, что в нём обитают джинны. Посмотрим на колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат и сикхский храм, на чьей огромной кухне непрерывно готовят еду на сотни гостей. Побываем у башни Воров Чор-Минар, и я расскажу вам, почему она так называется. Пройдёмся по современному модному району в южной части с красивым парком с оленями и озером, гробницами и остатками древнего университета. Здесь же поужинаем. А вечером разместимся в отеле 5*, чтобы отдохнуть с комфортом.
Раджастхан: отель-дворец Самод, древний сад, храм Обезьян и храм Солнца
Утро проведём без спешки: можно поплавать в отеле и насладиться вкусным завтраком. Около 11:00 отправляемся в гостеприимный и красочный штат Раджастхан. Сначала остановимся в отеле-дворце Самод: осмотрим здание и древний форт, откуда открывается завораживающий вид (дворец не всегда доступен для посещений).
Затем вас ждёт необычный опыт — поездка на верблюжьих повозках через деревню к саду 16-го века Самоде Багх, созданному в стиле Великих Моголов. К закату мы окажемся на окраине Джайпура, в паломническом храм Обезьян, на территории которого обитает много обезьян и коров. Также заглянем в редкий для Индии храм Солнца. Вечером разместимся в отеле — колоритном раджастханском хавели.
Знакомство с Джайпуром
Этот день посвятим знакомству с ярким Джайпуром. Утро можно спокойно провести в отеле, для желающих мы можем организовать настоящее сафари с леопардами в национальном парке с леопардами (примерно с 06:00 до 09:00, за доплату). Затем побываем в фотогеничном месте — у Ворот Патрика. Заглянем в Альберт-холл — древнейший музей города с богатой коллекцией.
После обеда в ресторане прогуляемся пешком или прокатимся на велорикшах по старой части «Розового города», как из-за цвета камня, использованного при строительстве, называют Джайпур. Вы посмотрите на старинные строения и оживлённые базары, снующие туда-сюда рикши и прочувствуете необычный повседневный местный ритм. Завершим вечер тем, что полюбуемся закатом на верхнем этаже Дворца ветров, построенного для гарема, в котором множество окон создают особую систему вентиляции, из-за чего внутри всегда прохладно.
Форт Амбер, заброшенный город и древняя архитектура
Сегодня отправляемся за город, к форту Амбер — красивому дворцовому комплексу, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри откроется целый мир с дворцом махараджи, гаремом, древними арками, мозаикой и фонтанами. Поднимемся мы к нему на слонах, а если повезёт, в окрестностях Амбера найдём факира с коброй и уличных музыкантов или кукольников (за фото факир ожидает чаевые).
Затем посетим заброшенный город, овеянный суевериями, к которому ночью решится приблизиться редкий индиец — Бхангарх. Считается, что здесь обитают призраки. После в глубинке штата посмотрим на древний ступенчатый колодец Абанери и соседствующий с ним храм Харшат-Маты, которому более 1000 лет. А ночь проведём в отеле рядом с самым известным птичьим заповедником Индии — Кеоладео.
Прогулка по Агре
После завтрака вас ждёт сафари в национальном птичьем заповеднике: вы посмотрите на разнообразные виды пернатых и полюбуетесь буйством зелени. Затем переедем в Агру, где окунёмся в могольскую эпоху. Посетим Бэби-Тадж, погуляем по исторической части города и попробуем уличный масала-чай. Заглянем в пёстрые и шумные базарные ряды и увидим крупнейшую мечеть страны Джама Масджид, которая вмещает до 25 000 человек.
Вечером, если будет желание, вы сможете посмотреть танцевальное представление «Калакрити», рассказывающее историю любви и создания Тадж-Махала (за доплату).
Тадж-Махал, форт Гвалиор, переезд в Орчху
На рассвете посетим гордость и любовь индийцев, 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Затем едем в город Гвалиор (в пути — 2,5-3 часа). По прибытии прогуляемся по территории местного одноимённого форта, одного из самых ярких и красивых фортов Центральной Индии, защищавших индийских раджей во время сражений с мусульманскими завоевателями. Посмотрим на огромные джайнистские статуи и необычный древний храм.
После отправимся в Орчху и, если останутся силы, пройдёмся по вечернему городку. После — ужин и ночь в отеле.
Достопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классы
Сегодня вы познакомитесь с самыми красивыми достопримечательностями Орчхи, когда-то бывшей столицы княжества Бунделкханд и центра жизни региона, а сегодня спокойного и атмосферного городка. Вокруг него сохранились дворцы, храмы, кенотафы и другие интересные постройки на фоне живописных пейзажей. Здесь же можно пообедать в ресторане на территории дворца или в отеле в бхунделкандском стиле.
После отправляемся в Кхаджурахо (в пути — около 3 часов). Прогуляемся по старой деревне, где вы увидите обычный будничный вечер индийцев. Заглянем в один из домов: посмотрим на уклад, и вы поучитесь готовить чапати на огне, варить масала-чай и рисовать хной узоры на руках.
Вечером желающие посетят традиционный аюрведический центр, чтобы попробовать массаж с индийскими маслами или другие процедуры (за доплату). Ночь в семейном отеле в Кхаджурахо.
Урок йоги, прогулка по Кхаджурахо, возвращение в Дели
Начнём день с урока йоги под руководством индийского мастера. Позавтракав, отправимся знакомиться с главными достопримечательностями Кхаджурахо. Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с искусно выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре. После обеда погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река. Если повезёт, увидим антилоп и павлинов, обезьян и крокодилов.
В 17:00 поедем в аэропорт, чтобы вылететь в Дели. Это единственный рейс, в случае невозможности полететь на нём мы заменим транспорт на машину и сидячий поезд-экспресс. Ночь в Дели или ночной выезд в аэропорт.
Отъезд
Трансфер в аэропорт. Самостоятельное выселение из отеля возможно до 11:00.
В зависимости от ваших планов, за доплату можно попросить позднее выселение либо продлить бронь. Также можно продлить тур и посмотреть другие места: например, Золотой храм сикхов в Амритсаре, Ришикеш в предгорьях Гималаев, Мумбаи. Мы будем рады помочь вам с организацией.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса. Ориентируемся на рейс «Аэрофлота» с прибытием в 03:20 или накануне вечером в 19:30Завершение: Дели, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.