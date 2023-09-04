Поучаствовать в буддийском обряде, сплавиться на рафте и пройти на верблюдах по пустыне
Отправляемся высоко-высоко в горы, чтобы встречать неповторимые рассветы и провожать лучшие закаты.
Программа ждёт насыщенная: проникнемся культурой местных и научимся пить солёный тибетский чай, побываем в монастырях-рекордсменах (самом большом, самом древнем и самом богатом в Ладакхе) и примем участие в пудже — обряде поклонения, отдохнём на берегу озера и проведём время наедине с собой — суровая красота «Малого Тибета» настраивает на медитацию.
Ещё будем наслаждаться национальной кухней, попробуем тибетские пельмени, понаблюдаем за жизнью местных и изучим их традиции.
Программа ждёт насыщенная: проникнемся культурой местных и научимся пить солёный тибетский чай, побываем в монастырях-рекордсменах (самом большом, самом древнем и самом богатом в Ладакхе) и примем участие в пудже — обряде поклонения, отдохнём на берегу озера и проведём время наедине с собой — суровая красота «Малого Тибета» настраивает на медитацию.
Ещё будем наслаждаться национальной кухней, попробуем тибетские пельмени, понаблюдаем за жизнью местных и изучим их традиции.
Ближайшие даты:
4
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право поменять программу тура в зависимости от общего состояния группы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт города Лех, время встречи зависит от ваших рейсов из ДелиЗавершение: Аэропорт города Лех
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lena — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Лена, я преподаватель йоги и уже 6 лет живу в Индии. Сначала я исследовала север страны, жила в Гималаях. Горы — это моя страсть! 3 года назад я вышла замуж за индийца и теперь мы живем в Керале, г. Кочин. Сейчас я продолжаю организовывать туры в Гималаи и работаю в команде гидом в Керале. На экскурсиях мы предлагаем вам посмотреть на эту страну специй без иллюзий. Индия — это не помойка, но и не красочный Болливуд) Индия — это состояние. И мы покажем вам это!
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