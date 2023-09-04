Lena — ваша команда гидов в Дели

Провели экскурсии для 21 туриста

Меня зовут Лена, я преподаватель йоги и уже 6 лет живу в Индии. Сначала я исследовала север страны, жила в Гималаях. Горы — это моя страсть! 3 года назад я вышла замуж за индийца и теперь мы живем в Керале, г. Кочин. Сейчас я продолжаю организовывать туры в Гималаи и работаю в команде гидом в Керале. На экскурсиях мы предлагаем вам посмотреть на эту страну специй без иллюзий. Индия — это не помойка, но и не красочный Болливуд) Индия — это состояние. И мы покажем вам это!

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