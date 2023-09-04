Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете

Поучаствовать в буддийском обряде, сплавиться на рафте и пройти на верблюдах по пустыне

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся высоко-высоко в горы, чтобы встречать неповторимые рассветы и провожать лучшие закаты.

Программа ждёт насыщенная: проникнемся культурой местных и научимся пить солёный тибетский чай, побываем в монастырях-рекордсменах (самом большом, самом древнем и самом богатом в Ладакхе) и примем участие в пудже — обряде поклонения, отдохнём на берегу озера и проведём время наедине с собой — суровая красота «Малого Тибета» настраивает на медитацию.

Ещё будем наслаждаться национальной кухней, попробуем тибетские пельмени, понаблюдаем за жизнью местных и изучим их традиции.
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Ближайшие даты:
4
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право поменять программу тура в зависимости от общего состояния группы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Лех, время встречи зависит от ваших рейсов из Дели
Завершение: Аэропорт города Лех
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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