С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало

Групповой тур в Дели

Увидеть коралловые рифы, встретить рассвет на берегу океана и погулять по мангровым зарослям

Посреди зимы, снега и мороза мы отправляемся в лето! Прибудем на остров Хэвлок, разместимся в бунгало прямо на берегу Андаманского моря и будем слушать шум волн, наслаждаться единением с природой вдали от шумных городов. Ритм путешествия — размеренный и максимально расслабленный.

Будем нежиться на пляжах, гулять по тропическим лесам, кататься по острову на велосипедах, нырять с маской в сказочный подводный мир и провожать закаты на берегу. За один тур побываем в Порт-Блэр, на островах Росс и Нейл.
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
Ближайшие даты:
26
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 330
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Порт-Блэр

Вечерним рейсом вам предстоит вылететь в Дели, а оттуда на внутреннем рейсе до Порт-Блэра. Встретим вас в аэропорту рано утром и отвезём в отель. По пути будем любоваться хаотичной и красочной индийской атмосферой: тут и там бегают торговцы, по дорогам вальяжно гуляют коровы, а между ними шныряют моторикши.

После обеда вы сможете отправиться на пляж за пределами города. В самом Порт-Блэре нет пригодных для купания участков. Вечером поужинаем в ресторане национальной индийской кухни.

Добро пожаловать в Порт-БлэрДобро пожаловать в Порт-БлэрДобро пожаловать в Порт-Блэр
2 день

Остров Хэвлок

Проснёмся рано, позавтракаем и на комфортабельном пароме отправимся в путешествие на остров Хэвлок. По прибытии разместимся в уютных бунгало и направимся прямо к Андаманскому морю. Здесь не только живописные песчаные пляжи, но и богатый подводный мир. Будем купаться, нырять с маской и загорать.

Остров ХэвлокОстров ХэвлокОстров ХэвлокОстров Хэвлок
3 день

Пляж Радханагар

Утром поедем на самый известный на острове пляж Радханагар с широкой песчаной полосой и прозрачной водой, без кораллов у берега и постепенным набором глубины. Он живописно окружён зарослями джунглей, поэтому здесь создаётся атмосфера уединённости.

Проведём на пляже несколько часов, а на обед попробуем местное блюдо — тали из отварного риса со множеством соусов и специй и постной лепёшкой роти.

Вечером вернёмся в наши бунгало и проведём время, наслаждаясь шумом волн и треском цикад.

Пляж РадханагарПляж РадханагарПляж РадханагарПляж Радханагар
4 день

Слоновий пляж

Позавтракаем и прогуляемся до пляжа Слона, путь наш пройдёт сквозь джунгли и мангровые заросли. По дороге увидим маленькие норки в песке — здесь живут крабы, а в раковинах — раки-отшельники. Главные же обитатели пляжа — ручные слоны. Если повезёт, огромные животные вместе с погонщиками встретятся и нам.

Рекомендуем обязательно заняться здесь снорклингом и насладиться волшебным коралловым рифом. Вечером вернёмся в бунгало, после чего у вас останется время, чтобы ещё понежиться на пляже.

Слоновий пляжСлоновий пляжСлоновий пляж
5 день

Свободная программа

Программа дня зависит от вашего желания. Вы сможете прогуляться по пляжам острова, рассмотреть коралловые рифы и сфотографировать стоящие в воде мангровые деревья. Для любителей активного отдыха тоже найдутся развлечения. Вы сможете пройти обучение подводному плаванию с аквалангом и под руководством дайвера совершить погружение. Стоимость одного погружения 50-100 $ (оплачивается дополнительно).

6 день

Остров Нейл и пляж Ситапур

Сегодня отправимся на соседний остров Нейл. Его длина всего 8 км! Разместимся в бунгало рядом с пляжем Ситапур, который туристы романтично прозвали «пляжем восходящего солнца».

Вы сможете сразу пойти купаться и наслаждаться чистейшей водой или взять в прокат велосипед и прокатиться по острову.

Остров Нейл и пляж СитапурОстров Нейл и пляж СитапурОстров Нейл и пляж Ситапур
7 день

Свободный день и волшебный закат с видом на океан

Проснёмся до восхода солнца и поймаем первые лучики, освещающие бескрайний океан. Затем вы сможете заняться йогой или помедитировать — атмосфера располагает к неспешному времени наедине с собой и природой.

Дальше — отдых. Вы можете провести весь день на пляже, прогуляться по острову, покататься на велосипеде и заглянуть на местный рынок за свежими фруктами и овощами, попробовать индийские сладости.

Закат проводим на пляже Сансет, а затем вернёмся в бунгало и поужинаем.

8 день

Каменная арка и пляж Бхаратпур

Утром отправимся к Каменной арке. Добраться до неё можно на велосипеде. А по дороге остановимся в кафе, чтобы попробовать свежие булочки самосы с местным молочным коктейлем, ласси.

Считается, что если пройти под аркой и загадать желание, оно обязательно сбудется. Будем бродить по берегу и любоваться каменными изваяниями и скалами, мангровыми зарослями и огромными реликтовыми деревьями.

Можем остаться здесь на весь день или добраться до пляжа Бхаратпур, где найдутся развлечения на любой вкус: можно понырять с маской или с аквалангом, покататься на бананах, лодке или катере.

Любите покой и уединение? И для вас найдётся местечко на юго-востоке острова. Проедем 10-15 минут на велосипеде и окажемся на безлюдном пляже с белоснежным песком.

Каменная арка и пляж БхаратпурКаменная арка и пляж БхаратпурКаменная арка и пляж БхаратпурКаменная арка и пляж Бхаратпур
9 день

Свободный день

Сегодня снова не будет никаких экскурсий и активностей — вы сможете провести весь день на пляже. А желающие — отправиться на морскую рыбалку или прогулку на лодке (за доплату). Ещё один вариант, как провести день — договориться с рыбаком и доплыть на необитаемый остров.

Сегодня наш последний вечер на Нейле.

10 день

Возвращение в Порт-Блэр, бухта Корбин и пляж Вандур

На пароме вернёмся в Порт-Блэр, путь займёт около 1,5 часов. Заселимся в отель и начнём экскурсию по городу. Увидим здание бывшей Сотовой тюрьмы, оставшейся со времён британской колонии.

Затем отправимся в бухту Корбин на живописный пляж, а оттуда — в местечко Вандур с белым песком, прозрачной водой и без толп туристов. Вечером прогуляемся по набережной.

Возвращение в Порт-Блэр, бухта Корбин и пляж ВандурВозвращение в Порт-Блэр, бухта Корбин и пляж ВандурВозвращение в Порт-Блэр, бухта Корбин и пляж Вандур
11 день

Антропологический музей Порт-Блэр и руины острова Росс

Позавтракаем и посетим Антропологический музей, чтобы познакомиться с жизнью и культурой аборигенов Андаманских и Никобарских островов. Здесь собрана коллекция оружия, инструментов и фотографий племён.

Затем побываем в Морском музее Самудрика, где можно увидеть множество кораллов, раковин моллюсков, панцирей и других образцов морских жителей и растений.

Следующая локация — остров Росс. Доберёмся до него на пароме, проплыть предстоит всего 2 километра. В колониальные времена здесь располагалась британская резиденция. До наших дней сохранились роскошные дома, церкви, бассейны, бункеры, постепенно разрушающиеся и покрывающиеся лианами и корнями деревьев.

Вечером вернёмся в Порт-Блэр и устроим прощальный ужин в индийском ресторане.

Антропологический музей Порт-Блэр и руины острова РоссАнтропологический музей Порт-Блэр и руины острова РоссАнтропологический музей Порт-Блэр и руины острова РоссАнтропологический музей Порт-Блэр и руины острова Росс
12 день

Прилёт в Дели

Утром вылетим в Дели. Если между рейсами будет время, можем за доплату организовать экскурсию по столице и посетить Раджгхат, Ворота Индии, храм Лотоса, Красный форт, рынок Чандни-Чоук, Сис Гандж — главный сикхский храм, мечеть Джама-Масджид, Железную колонну и старинные городские кварталы.

Вечером — вылет в Москву.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Порт-Блэр, раннее утро
Завершение: Аэропорт Дели, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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