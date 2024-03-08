Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.

Побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, прямо на улицах стирают бельё вручную.

Полюбуемся Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.

Вечером насладимся шоу фонтанов.