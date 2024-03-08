Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах

Побывать на одном из лучших в мире пляжей и устроить себе перезагрузку под шум волн

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся в большое путешествие по Андаманским островам. Вас ждут длинные полосы белоснежных пляжей, лазурные воды океана и уютные прибрежные городки.

Будем бродить по руинам, обвитым лианами, рассматривать колониальное наследие Индии, любоваться мангровыми зарослями и богатым подводным миром — острова славятся невероятными коралловыми рифами. Изюминка тура в его неспешности.

Никаких утомительных экскурсий и постоянных переездов — обязательно сводим вас к главным достопримечательностям, а остальное время вы сможете лежать на пляже, получать идеальный загар и создавать море контента.
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Солнце, море и полный релакс на Андаманских островах
Ближайшие даты:
8
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. У вас будет время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять по столице.

2 день

Экскурсия по Дели

Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.

Побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, прямо на улицах стирают бельё вручную.
Полюбуемся Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.

Вечером насладимся шоу фонтанов.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
3 день

Прибытие в Порт-Блэр

Утром вылетим в Порт-Блэр на Андаманские острова. По прилёте оформим разрешение у миграционных служб, а затем поедем в отель. Пейзажи здесь сказочные: мангровые заросли, тропические леса и белоснежные пляжи.

После заселения посетим тюрьму Калапани — мрачное напоминание о колониальном прошлом Индии.

Прибытие в Порт-БлэрПрибытие в Порт-БлэрПрибытие в Порт-БлэрПрибытие в Порт-Блэр
4 день

Путешествие на остров Хавелок

Утром доберёмся на пристань, взойдём на борт современного комфортабельного теплохода и отправимся на остров Хавелок. Расстояние — 54 км, в пути проведём около 2 часов. Будем любоваться бескрайним океаном, наблюдать за косяками летучих рыб и вдыхать морской бриз.

Прибудем на остров с роскошными пляжами, чистой водой и невероятными кораллами. Зарегистрируемся в миграционном офисе, разместимся в отеле и отдохнём.

Путешествие на остров ХавелокПутешествие на остров ХавелокПутешествие на остров ХавелокПутешествие на остров Хавелок
5 день

Пляжный отдых

Наслаждаемся пляжным отдыхом, принимаем солнечные ванны и расслабляемся. По желанию вы сможете заняться дайвингом, поплавать с маской и трубкой, прокатиться на банане или водном мотоцикле, прогуляться по дну океана в кислородном шлеме. Все развлечения за доплату.

Рекомендуем погрузиться в подводный мир и полюбоваться невероятными кораллами, а ещё сфотографироваться в морских глубинах.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
6 день

Пляжный отдых

Продолжаем расслабляться на пляжах, гулять и отдыхать.

7 день

Пляжный отдых

Продолжаем расслабляться на пляжах, гулять и отдыхать.

8 день

Знаменитый пляж Радханагар

Сегодня побываем на пляже Радханагар — одном из лучших во всём мире. Проведём здесь весь день, нежась под солнышком, купаясь и делая эффектные фотографии.

Желающие смогут покататься на слоне по джунглям или побережью.

Знаменитый пляж РадханагарЗнаменитый пляж РадханагарЗнаменитый пляж РадханагарЗнаменитый пляж Радханагар
9 день

Остров Нил

Отдых на Хавелоке подошёл к концу, а наше путешествие продолжается. На теплоходе доберёмся до острова Нил, любуясь открывающимися пейзажами.

Площадь острова всего 13,7 квадратных метров — его можно легко объехать на велосипеде. Нил славится своими невероятными полосами песчаных пляжей, густыми тропическими лесами и впечатляющими коралловыми рифами.

Остров НилОстров НилОстров НилОстров НилОстров Нил
10 день

Свободный день

День в вашем распоряжении. Вы можете отдохнуть на пляжах Лакшманпур и Бхаратпур, прогуляться по окрестностям или взять велосипед напрокат и исколесить весь остров.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Свободный день

День в вашем распоряжении. Вы можете отдохнуть на пляжах Лакшманпур и Бхаратпур, прогуляться по окрестностям или взять велосипед напрокат и исколесить весь остров.

12 день

Возвращение в Порт-Блэр и экскурсия на остров Росс

Утром выселимся из отеля. До обеда у вас будет свободное время, а затем на теплоходе переберёмся в Порт-Блэр и разместимся в гостинице.

Отправимся на экскурсию на остров Росс, где в колониальные времена находилась администрация английской исправительной колонии с бассейнами, жилыми бунгало и англиканской церковью. Из-за землетрясения в 1941 году постройки были частично разрушены, а руины и остатки зданий постепенно обвили лианы — зрелище завораживающее.

Возвращение в Порт-Блэр и экскурсия на остров РоссВозвращение в Порт-Блэр и экскурсия на остров РоссВозвращение в Порт-Блэр и экскурсия на остров РоссВозвращение в Порт-Блэр и экскурсия на остров РоссВозвращение в Порт-Блэр и экскурсия на остров Росс
13 день

Вылет в Дели

В 08:45 вылетим в Дели, прибудем в 14:45. После заселения — свободное время на отдых или прогулки.

14 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Многодневные туры

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