Побывать на одном из лучших в мире пляжей и устроить себе перезагрузку под шум волн
Будем бродить по руинам, обвитым лианами, рассматривать колониальное наследие Индии, любоваться мангровыми зарослями и богатым подводным миром — острова славятся невероятными коралловыми рифами. Изюминка тура в его неспешности.
Никаких утомительных экскурсий и постоянных переездов — обязательно сводим вас к главным достопримечательностям, а остальное время вы сможете лежать на пляже, получать идеальный загар и создавать море контента.
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Описание
Организационные детали
Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. У вас будет время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять по столице.
Экскурсия по Дели
Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.
Побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, прямо на улицах стирают бельё вручную.
Полюбуемся Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.
Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.
Вечером насладимся шоу фонтанов.
Прибытие в Порт-Блэр
Утром вылетим в Порт-Блэр на Андаманские острова. По прилёте оформим разрешение у миграционных служб, а затем поедем в отель. Пейзажи здесь сказочные: мангровые заросли, тропические леса и белоснежные пляжи.
После заселения посетим тюрьму Калапани — мрачное напоминание о колониальном прошлом Индии.
Путешествие на остров Хавелок
Утром доберёмся на пристань, взойдём на борт современного комфортабельного теплохода и отправимся на остров Хавелок. Расстояние — 54 км, в пути проведём около 2 часов. Будем любоваться бескрайним океаном, наблюдать за косяками летучих рыб и вдыхать морской бриз.
Прибудем на остров с роскошными пляжами, чистой водой и невероятными кораллами. Зарегистрируемся в миграционном офисе, разместимся в отеле и отдохнём.
Пляжный отдых
Наслаждаемся пляжным отдыхом, принимаем солнечные ванны и расслабляемся. По желанию вы сможете заняться дайвингом, поплавать с маской и трубкой, прокатиться на банане или водном мотоцикле, прогуляться по дну океана в кислородном шлеме. Все развлечения за доплату.
Рекомендуем погрузиться в подводный мир и полюбоваться невероятными кораллами, а ещё сфотографироваться в морских глубинах.
Пляжный отдых
Продолжаем расслабляться на пляжах, гулять и отдыхать.
Пляжный отдых
Продолжаем расслабляться на пляжах, гулять и отдыхать.
Знаменитый пляж Радханагар
Сегодня побываем на пляже Радханагар — одном из лучших во всём мире. Проведём здесь весь день, нежась под солнышком, купаясь и делая эффектные фотографии.
Желающие смогут покататься на слоне по джунглям или побережью.
Остров Нил
Отдых на Хавелоке подошёл к концу, а наше путешествие продолжается. На теплоходе доберёмся до острова Нил, любуясь открывающимися пейзажами.
Площадь острова всего 13,7 квадратных метров — его можно легко объехать на велосипеде. Нил славится своими невероятными полосами песчаных пляжей, густыми тропическими лесами и впечатляющими коралловыми рифами.
Свободный день
День в вашем распоряжении. Вы можете отдохнуть на пляжах Лакшманпур и Бхаратпур, прогуляться по окрестностям или взять велосипед напрокат и исколесить весь остров.
Свободный день
День в вашем распоряжении. Вы можете отдохнуть на пляжах Лакшманпур и Бхаратпур, прогуляться по окрестностям или взять велосипед напрокат и исколесить весь остров.
Возвращение в Порт-Блэр и экскурсия на остров Росс
Утром выселимся из отеля. До обеда у вас будет свободное время, а затем на теплоходе переберёмся в Порт-Блэр и разместимся в гостинице.
Отправимся на экскурсию на остров Росс, где в колониальные времена находилась администрация английской исправительной колонии с бассейнами, жилыми бунгало и англиканской церковью. Из-за землетрясения в 1941 году постройки были частично разрушены, а руины и остатки зданий постепенно обвили лианы — зрелище завораживающее.
Вылет в Дели
В 08:45 вылетим в Дели, прибудем в 14:45. После заселения — свободное время на отдых или прогулки.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, время по договорённостиЗавершение: Аэропорт Дели, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.