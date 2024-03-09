Тадж-Махал и сафари на тигров

Индивидуальный тур в Дели
Побалуйте себя гармоничным сочетанием культурного величия и дикой природы в нашем эксклюзивном туре по Индии.

Вы собственными глазами увидите великолепие Тадж-Махала и других городов Золотого треугольника, а после испытаете прилив адреналина, выслеживая тигров в их естественной среде обитания.
Тадж-Махал и сафари на тигров
Тадж-Махал и сафари на тигров
Тадж-Махал и сафари на тигров
Ближайшие даты:
9
мар
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур без проживания в отелеот $449
Тур «все включено» с 3-звездочными отелямиот $749
Тур «все включено» с 4-звездочными отелямиот $1 099
Тур «все включено» с 5-звездочными отелямиот $1 210
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Старый и Нью-Дели
  • Агра
  • Джайпур
  • Рантхамбор

Описание

Раскройте тайны жемчужины Индии, Тадж-Махала, и отправляйтесь в захватывающее путешествие в самое сердце дикой природы в рамках нашего тура. Приготовьтесь к приключению, которое бывает раз в жизни.

Что вас ждет

Первая часть нашего тура будет посвящена городам Золотого треугольника Индии. Вы побываете в Дели и Агре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. Затем мы отправимся в джунгли — в Рантхамбор. Здесь вас ждет самая увлекательная часть нашего путешествия — сафари на тигров. Следующим пунктом тура станет Джайпур. Мы осмотрим его форты, дворцы и другие популярные достопримечательности. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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