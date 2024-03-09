Побалуйте себя гармоничным сочетанием культурного величия и дикой природы в нашем эксклюзивном туре по Индии.
Вы собственными глазами увидите великолепие Тадж-Махала и других городов Золотого треугольника, а после испытаете прилив адреналина, выслеживая тигров в их естественной среде обитания.
Вы собственными глазами увидите великолепие Тадж-Махала и других городов Золотого треугольника, а после испытаете прилив адреналина, выслеживая тигров в их естественной среде обитания.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле
|от $449
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $749
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $1 099
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $1 210
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
- Рантхамбор
Описание
Раскройте тайны жемчужины Индии, Тадж-Махала, и отправляйтесь в захватывающее путешествие в самое сердце дикой природы в рамках нашего тура. Приготовьтесь к приключению, которое бывает раз в жизни.
Что вас ждет
Первая часть нашего тура будет посвящена городам Золотого треугольника Индии. Вы побываете в Дели и Агре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. Затем мы отправимся в джунгли — в Рантхамбор. Здесь вас ждет самая увлекательная часть нашего путешествия — сафари на тигров. Следующим пунктом тура станет Джайпур. Мы осмотрим его форты, дворцы и другие популярные достопримечательности. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Нью-Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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