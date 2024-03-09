Исследуйте чудеса Золотого треугольника Индии, но добавьте при этом щепотку остроты в путешествие — в этом вам поможет захватывающий кулинарный мастер-класс, который проведет профессиональный преподаватель. Раскройте секреты индийской кухни и посмотрите главные достопримечательности Дели, Агры и Джайпура.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле (в этом варианте вы самостоятельно бронируете проживание. В любой звездной категории)
|от $199
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $499
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $599
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $799
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
Описание
Что вас ждет
Откройте для себя очарование Золотого треугольника Индии, добавив вкуса своему путешествию на практическим уроке кулинарии. Вы погрузитесь в мир богатых традиций и вкусов индийской кухни. Первые два дня тура мы проведем в Дели. Вы сможете исследовать главные достопримечательности города. Посетите гробницу Хумаюна и знаменитые рынки Чандни Чоук, Кутуб-Минар и многие другие. Далее наш путь лежит в Агру, которую еще называют городом мрамора. Именно здесь находится знаменитый и величественный Тадж-Махал. Вы даже сможете покататься на конной повозке возле него, а после рассмотрите главные места притяжения города. А еще вас ждет настоящий кулинарный мастер-класс. Профессиональный преподаватель проведет урок, который включает практическую демонстрацию рецептов. После мы попадем в Джайпур, где посетим два форта, несколько дворцов и другие известные достопримечательности. Важно знать:• Необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Нью-Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
- Вневременные чудеса Откройте для себя Золотой треугольник Индии за 4 дня — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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