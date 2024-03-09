Что вас ждет

Откройте для себя очарование Золотого треугольника Индии, добавив вкуса своему путешествию на практическим уроке кулинарии. Вы погрузитесь в мир богатых традиций и вкусов индийской кухни. Первые два дня тура мы проведем в Дели. Вы сможете исследовать главные достопримечательности города. Посетите гробницу Хумаюна и знаменитые рынки Чандни Чоук, Кутуб-Минар и многие другие. Далее наш путь лежит в Агру, которую еще называют городом мрамора. Именно здесь находится знаменитый и величественный Тадж-Махал. Вы даже сможете покататься на конной повозке возле него, а после рассмотрите главные места притяжения города. А еще вас ждет настоящий кулинарный мастер-класс. Профессиональный преподаватель проведет урок, который включает практическую демонстрацию рецептов. После мы попадем в Джайпур, где посетим два форта, несколько дворцов и другие известные достопримечательности. Важно знать:• Необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт по пятницам.