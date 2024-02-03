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Авторский тур
4 дня
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за человека
Авторский тур
4 дня
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$313 за человека
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Начало: Дели, 08:00
13 июня в 08:00
$1 000 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДиана3 февраля 2024В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей.
- ВВладимир13 января 2024Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили в пакетный тур. Услышав
- ААнастасия4 декабря 2023Авинаш чудесный гид! С ним мы чувствовали себя в полной безопасности, было очень интересно. И еще у нас был просто прекрасный водитель, такой учтивый и внимательный
- ННадежда27 ноября 2023Мы были на индивидуальной экскурсии для нашей семьи. Нам все очень понравилось - отличные гид и водитель- приятные, душевные, доброжелательные.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На 4 дня»
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