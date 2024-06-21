8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$1 099 за человека
скидка
10%
4 дня
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
400$360 за человека
4 дня
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
$313 за человека
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$599 за человека
2 дня
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
Погрузитесь в магию Тадж-Махала в свете полной луны и откройте для себя Агра с её уникальной историей и культурой
Начало: Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели,...
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
$387 за человека
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$829 за человека
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$269 за человека
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$1 089 за человека
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 359 за человека
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$779 за человека
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина21 июня 2024Поездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гиду Кульдипу, а также водителю!
- KKristina29 апреля 2024Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
- ААнна21 марта 2024Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
- ДДиана3 февраля 2024В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей.
- ММария30 января 2024Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
- ДДарья20 января 2024Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
- ВВладимир13 января 2024Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили в пакетный тур. Услышав
- ААлексей8 января 2024Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
- ННаталья4 декабря 2023Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
- ААнастасия4 декабря 2023Авинаш чудесный гид! С ним мы чувствовали себя в полной безопасности, было очень интересно. И еще у нас был просто прекрасный водитель, такой учтивый и внимательный
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