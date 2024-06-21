Все – туры в Дели

Найдено 11 туров в категории «Все» в Дели на русском языке, цены от $269, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
4 отзыва
8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$1 099 за человека
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
На машине
скидка
10%
1 отзыв
4 дня
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
400$360 за человека
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На машине
9 отзывов
4 дня
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
$313 за человека
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
На машине
4 отзыва
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$599 за человека
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
На машине
1 отзыв
2 дня
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
Погрузитесь в магию Тадж-Махала в свете полной луны и откройте для себя Агра с её уникальной историей и культурой
Начало: Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели,...
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
$387 за человека
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
На машине
На верблюдах
1 отзыв
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$829 за человека
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
На машине
1 отзыв
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$269 за человека
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
На машине
Джиппинг
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$1 089 за человека
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
На машине
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 359 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
На машине
Конные прогулки
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$779 за человека
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
4 сен в 08:00
$1 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    21 июня 2024
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Поездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гиду Кульдипу, а также водителю!
    Поездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гидуПоездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гидуПоездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гиду
  • K
    Kristina
    29 апреля 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
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    организатору Абхинаву и его команде. По Индии передвигалась на комфортабельном авто с профессиональным водителем. В каждом городе встречал гид, благодаря которому были просмотрены основные достопримечательности. В наличии всегда была холодная вода, что немаловажно при температуре +37 и до +42. Все пожелания были учтены: обмен валюты, приобретения местной сим карты, покупка сувениров и сладостей, катание на велорикше, моторикше, тук-туке, просмотр Тадж Махала при лунном свете и дневном, в общем все что было запланировано - исполнено. Путешествие прошло познавательно, интересно и в полной безопасности. Хотелось бы пожелать всей команде успехов, удачи и хороших гостей!

  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
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    Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

  • Д
    Диана
    3 февраля 2024
    Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
    В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей.
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    Увидели много популярных и не очень мест. Изюминкой тура были мастер-классы и дополнительно организованные посещения вечерних шоу. Организатор спланировал и подстроил под нас маршрут. Все четко и продуманно. Отели хорошие,автомобиль комфортный,Водитель вежливый. Мы остались довольны)

  • М
    Мария
    30 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
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    к сожалению, всё равно неизбежен из-за разницы культур, но водитель и организатор всячески старались его сгладить. С первого дня о нас заботились как о дорогих гостях — ждали в аэропорту почти пять часов из-за задержки рейса, помогли оформить сим-карту и обменять деньги, в машине не заканчивалась холодная вода, заехать в аптеку или магазин тоже не было проблемой. Сама программа составлена хорошо, немного чувствуется усталость к концу, но в целом время использовано очень рационально, увидели всё что хотели и даже чуть больше. Гиды говорили по-русски далеко не идеально, но в целом вполне понятно. Зато в их компетентности не возникло никаких сомнений — все они отлично знают родную культуру, могут многое рассказать о местных традициях и религиях. Фотографировать вас на фоне достопримечательностей тоже готовы сколько угодно, но среди нас не было любителей этого вида развлечений:) Могу смело рекомендовать, особенно не говорящим по-английски.

  • Д
    Дарья
    20 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
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    предварительно изучила, дал понимание, что первое, о чем важно подумать, чтобы путешествие в этой стране было комфортным, - это безопасность. И я приняла решение найти компанию, которая поможет мне с сопровождением и перемещениями, чтобы ни о чем не думать лишний раз и просто наслаждаться отдыхом. Как же я счастлива, что нашла здесь Абхинава! Поездка, которую он организовал для меня, - одна из лучших в моей жизни! С первого дня нашего взаимодействия, пока я еще была в Москве, и до самого завершения моего визита в Индию, он организовывал программу пребывания, был со мной на связи днем и ночью, отвечал на все вопросы, помогал с каждой мелочью, шел на встречу по ряду личных просьб. Организация была исполнена на высоком уровне. Абхинав - очень вежливый, ответственный и надежный человек, много лет занятый в сфере туризма, любящий свою страну, людей и свою работу. Мне выделили прекрасного, очень профессионального водителя, который был со мной в течении всей поездки. В каждом городе меня встречали замечательные гиды, всегда готовые подстроить программу конкретно под мои запросы. Меня отвозили на обеды и ужины только в хорошие проверенные места. И вообще, на протяжении всего пребывания был ощущение, что обо мне заботятся, как о близком человеке. Это так приятно! Без сомнений могу сказать, что чувствовала себя в Индии, как дома. Я от всего сердца рекомендую каждому, кто планирует посетить эту восхитительную страну, воспользоваться услугами Абхинава. Будьте уверены, это будет незабываемое путешествие! Огромное спасибо всей команде! Вы лучшие, и я скучаю! До новых встреч)

    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но
  • В
    Владимир
    13 января 2024
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили в пакетный тур. Услышав
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    нашу просьбу, Али организовал дополнительный день в нашем туре для посещения этих мест, Огромная ему благодарность за это! Гидом у нас был очень интересный рассказчик по имени Нирадж, который отлично говорит по-русски. Видно, что он любит свою работу, историю, страну! Очень все понятно рассказывал и показывал,. Всегда указывал лучшие места для фотографирования объекта посещения. Помогал сделать совместное фото. Очень интересно повествовал об истории Индии и особенности жизни индусов при разных правителях. Благодаря ему стала понятна структура религии в Индии и триада Индусских богов. Теперь нам не составляет труда, глядя на изображение божества, точно назвать его имя. Нирадж простым языком разъяснял все непонятное, всегда отвечал на все наши вопросы. Всегда предлагал посмотреть на творчество различных индусских ремесленников, что было очень познавательным, при этом не навязывал посещение каких либо лавок, которые нам были не интересны. С питанием также не было никаких проблем, всегда кушали в хороших ресторанах с буфетом (подобие шведского стола). Водителю по имени Шоэб, отдельная благодарность за спокойную, комфортную и безопасную езду. Мы прекрасно провели время! Спасибо большое Али за организацию! Спасибо Tripstep!

    Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили
  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
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    в Индию, заранее предоставил всю информацию о туре и отелях, в течение всего тура интересовался нашими впечатлениями. Водитель Омвир все пять дней сопровождал нас везде и обеспечивал безопасность и комфорт. В машине всегда был бесплатный WiFi и вода. Компания предоставила русскоговорящего гида в каждом городе, которые хорошо знали места которые мы посещали. Когда у нас оставалось свободное время, нас могли отвезти в дополнительные локации без доплаты оплаты. Все рестораны в которых мы обедали и ужинали оставили приятное впечатление и у нас не было с этим проблем. Отели соответствовали ожиданиям, но были в отдалении от центральных туристических районов (мы брали три звезды). У нас остались приятные впечатления от поездки и мы обязательно воспользуемся услугами этой компании повторно когда спланируем новое путешествие на юг Индии.

    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить
  • Н
    Наталья
    4 декабря 2023
    Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
    Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
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    вопросам - пунктуальный, вежливый, кстати, прекрасно говорит по-русски, и очень интересно рассказывает! Во все достопримечательности проходили без очереди - в общем, я крайне рекомендую, и сама планирую дальнейшие путешествия по Индии с Али.

  • А
    Анастасия
    4 декабря 2023
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Авинаш чудесный гид! С ним мы чувствовали себя в полной безопасности, было очень интересно. И еще у нас был просто прекрасный водитель, такой учтивый и внимательный

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Все»

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  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в августе 2024
Сейчас в Дели в категории "Все" можно забронировать 11 авторских туров от 269 до 1 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 11 туров на 2024 год по теме «Все», 21 ⭐ отзыв, цены от $269. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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