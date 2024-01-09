8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Посетить знаковые места «розового города» и прикоснуться к его истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Знакомьтесь - Джайпур
Увидеть самое главное в розовом городе и попробовать качори
25 окт в 08:30
26 окт в 08:30
$120 за человека
13 часов
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
Увидеть символ вечной любви, изучить Красный форт и с комфортом доехать до Дели
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 14:30
Завтра в 06:00
$220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 января 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.
- ТТина19 декабря 2023Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)
Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в октябре 2024
Сейчас в Джайпуре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 220. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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