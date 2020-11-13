Как добраться до Джамнагара на самолёте

В Джамнагаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Govardhanpur Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джамнагара

Джамнагар JGA Govardhanpur Airport

Самые дешёвые билеты в Джамнагар из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇮🇳 Мумбаи 3 076 1ч 10м из 🇮🇳 Хайдарабада 8 597 10ч 25м (⇵1) из 🇮🇳 Тривандрама 13 601 36ч 30м (⇵2) из 🇹🇿 Дара-эс-Салама 40 839 56ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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