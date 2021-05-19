Полезная информация о Гандинагаре
Что нужно знать о Гандинагаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гандинагаре
07:4725
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Гандинагар
|По-английски
|Gandhinagar
|Столица региона
|Гандинагар является столицей региона
|Население города
|195 985 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|54 м. от уровня моря