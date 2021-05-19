Всё о Гандинагаре

Полезная информация о Гандинагаре

Что нужно знать о Гандинагаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гандинагаре
07:4725
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаГандинагар
По-английскиGandhinagar
Столица регионаГандинагар является столицей региона
Население города195 985 чел.
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота54 м. от уровня моря

Где находится Гандинагар на карте