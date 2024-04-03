Что ещё посмотреть – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Гоа на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
На машине
3 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
$140 за человека
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
7 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$380 за всё до 3 чел.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
На машине
13 часов
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
$560 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    3 апреля 2024
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
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    древних храмов, мы почувствовали себя частью замечательной истории цивилизации. Наш гид Роман увлекательно и с легкостью рассказывал о каждом объекте. Спасибо Роману за его теплое отношение. Гид проявлял глубокое уважение к местной культуре и традициям, что создавало особую атмосферу во время нашего путешествия. Рекомендую его как идеального гида для всех, кто стремится открыть для себя новые культуры и исторические сокровища. Великолепные виды на реку, скалы и холмы Хампи заставляют задуматься о величии природы и человеческого творчества. Не могу не порекомендовать посещение Хампи всем путешественникам, желающим окунуться в удивительный мир древних индийских традиций и культуры. Дорога в Хампи долгая и утомительная, но каждый пройденный километр стоит того! Спасибо организаторам за это путешествие!

  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за чудесную поездку и увлекательную информацию. Узнали очень много о индуизме, пообщались с обезьянками, впечатлились архитектурой и природой!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
  2. Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
  3. Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Сколько стоит экскурсия по Гоа в августе 2024
Сейчас в Гоа в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 560. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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