13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
$140 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
7 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$380 за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
$560 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 апреля 2024Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
- ООльга5 ноября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за чудесную поездку и увлекательную информацию. Узнали очень много о индуизме, пообщались с обезьянками, впечатлились архитектурой и природой!
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в августе 2024
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