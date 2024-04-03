13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
9 авг в 04:30
10 авг в 04:30
$140 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 апреля 2024Экскурсия в Хампи оказалась незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений! Это место поражает своей красотой и атмосферой. Прогуливаясь по развалинам
- ООльга5 ноября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за чудесную поездку и увлекательную информацию. Узнали очень много о индуизме, пообщались с обезьянками, впечатлились архитектурой и природой!
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Однодневные»
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