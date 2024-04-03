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древних храмов, мы почувствовали себя частью замечательной истории цивилизации. Наш гид Роман увлекательно и с легкостью рассказывал о каждом объекте. Спасибо Роману за его теплое отношение. Гид проявлял глубокое уважение к местной культуре и традициям, что создавало особую атмосферу во время нашего путешествия. Рекомендую его как идеального гида для всех, кто стремится открыть для себя новые культуры и исторические сокровища. Великолепные виды на реку, скалы и холмы Хампи заставляют задуматься о величии природы и человеческого творчества. Не могу не порекомендовать посещение Хампи всем путешественникам, желающим окунуться в удивительный мир древних индийских традиций и культуры. Дорога в Хампи долгая и утомительная, но каждый пройденный километр стоит того! Спасибо организаторам за это путешествие!