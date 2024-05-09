Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
На автобусе
13 отзывов
15 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
7 авг в 05:00
$75 за человека
Весь Гоа за один день
На автобусе
32 отзыва
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
от $45 за человека
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
На автобусе
1 отзыв
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
от $45 за человека
Райские пляжи Южного Гоа
2 отзыва
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Райским пляжам Южного Гоа: Палолем, Кола и др
Проведите незабываемый день, исследуя живописные пляжи и исторические достопримечательности Южного Гоа в компании новых друзей
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    9 мая 2024
    Весь Гоа за один день
    Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
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    этого штата- мы посмотрели индуистский храм, ближе познакомились с культурой местного народа, затем поехали на водопад, в котором плавать очень приятно, так как вода прохладная, а снаружи очень жарко. Когда над водопадом проехал поезд, я еще минут 5 не могла прийти в себя от удивительной красоты. Очень понравился старый Гоа и посещение базилики, которой более 500 лет (она не реставрировалась и все архитектурные идеи сохранены). Нашим экскурсоводом была Анна-это мой лучший гид на Гоа. Объясняла легко и непринужденно, общалась с туристами и договаривалась с местными, подсказывала, что можно купить на месте, а что лучше приобрести в городе.

  • Е
    Евгения
    13 марта 2024
    Весь Гоа за один день
    Вполне себе норм. Сказать, что там что-то шедевральное было — не могу. С водопадами все очень круто. Приехали рано, были
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    одними из первыми. Все оперативно организовали. На самом водопаде народу не очень много. Кто хотел — искупался. Очень много индусов. Плантация специей ну так себе. Получасовая экскурсия по саду, потом магазин с из же продукцией. На любителя. После покормили. Потом возвращение в город и 2 церкви. К этому моменту уже все устали, информация особо не усваивается. Брать однозначно стоит. За день вас свозят в локации, доколотых тяжело добраться самостоятельно

  • С
    Сафронова
    8 марта 2024
    Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
    Экскурсия и правда очень увлекательная, увидела другую Индию с её, порой уму не постижимому, традициями. Узнала много интересных фактов. Я
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    люблю тебя Индия. Обязательно посетите данную экскурсию. Но будьте готовы к дороге, которая утомляет, но это сущая ерунда по сравнению с полученными эмоциями.

  • k
    kleshnin
    11 ноября 2019
    Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
    Пляжи Парадайс и Вагатор великолепны!!! Интересен Редди форт.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
  2. Весь Гоа за один день
  3. Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
  4. Райские пляжи Южного Гоа
Сколько стоит экскурсия по Гоа в августе 2024
Сейчас в Гоа в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 75. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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