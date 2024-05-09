15 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
7 авг в 05:00
$75 за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
от $45 за человека
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
от $45 за человека
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Райским пляжам Южного Гоа: Палолем, Кола и др
Проведите незабываемый день, исследуя живописные пляжи и исторические достопримечательности Южного Гоа в компании новых друзей
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика9 мая 2024Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
- ЕЕвгения13 марта 2024Вполне себе норм. Сказать, что там что-то шедевральное было — не могу. С водопадами все очень круто. Приехали рано, были
- ССафронова8 марта 2024Экскурсия и правда очень увлекательная, увидела другую Индию с её, порой уму не постижимому, традициями. Узнала много интересных фактов. Я
- kkleshnin11 ноября 2019Пляжи Парадайс и Вагатор великолепны!!! Интересен Редди форт.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Популярные экскурсии»
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