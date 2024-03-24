Все – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Гоа на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Пешая
6 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
7 авг в 11:00
8 авг в 09:00
от $150 за человека
Из Гоа в затерянный Хампи на 2 дня: к руинам древней империи
На машине
3 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Гоа в затерянный Хампи: двухдневное путешествие к руинам великой империи
Погрузитесь в историю древней Индии с экскурсией из Гоа в Хампи. Откройте мир раджей, секреты архитектуры и легенды эпоса «Рамаяна»
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
$140 за человека
Фотосессия в Гоа
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
7 авг в 16:00
8 авг в 16:00
$175 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
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    и его столице, показали самые интересные места. Дали нам очень много советов, что посетить, куда еще съездить, что посмотреть. Рестораны по их рекомендациям оказались самыми вкусными!:) Мы уже вернулись домой и вспоминаем об этом дне, как об одном из самых ярких во время нашего отпуска. А бонусом у нас осталось очень много прекрасных фотографий и видеоролик с прогулки по Панаджи. Спасибо огромное! Всем-всем рекомендуем!)

  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А
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    ещё мы успели выпить кофе в колоритном городском кафе и зайти в сувенирный магазин, где предлагаются открытки, тарелки, кружки и т. д. с репродукциями местного художника - особое эстетическое удовольствие! Спасибо за заботу о деталях и комфорте!

  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
    Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Гоа в августе 2024
Сейчас в Гоа в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 175. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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