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и его столице, показали самые интересные места. Дали нам очень много советов, что посетить, куда еще съездить, что посмотреть. Рестораны по их рекомендациям оказались самыми вкусными!:) Мы уже вернулись домой и вспоминаем об этом дне, как об одном из самых ярких во время нашего отпуска. А бонусом у нас осталось очень много прекрасных фотографий и видеоролик с прогулки по Панаджи. Спасибо огромное! Всем-всем рекомендуем!)