13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «За городом и природа»
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